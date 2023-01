Scambio tra Milan e Roma: l’annuncio di Sportmediaset

Novità sullo scambio tra Milan e Roma. I rossoneri vogliono il giallorosso e studiano la situazione migliore per chiudere l’affare.

Vigilia di campionato per la Serie A che a partire da domani darà il via alla giornata numero diciannove. L’ultima valevole per il girone d’andata. Il primo dei club appartenenti alle zone nobili della classifica che scenderà in campo già sabato prossimo sarà il Napoli. Partenopei che sfideranno in trasferta la Salernitana del ritrovato Davide Nicola.

Il tecnico, dapprima sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra, è stato poi richiamato sulla panchina del club. Ora il suo obiettivo è quello di vincere il derby campano. Dopodiché, domenica, risponderanno Roma e Juventus che giocheranno rispettivamente contro Spezia e Atalanta.

Poi, lunedì e martedì a chiudere, anche le due meneghine fresche dell’impegno in Supercoppa italiana. Spazio dunque all’Inter, che giocherà in casa contro l’Empoli, e al Milan, che sarà invece avversaria della Lazio in quel dell’Olimpico.

Scambio tra Milan e Roma: le ultime sulla trattativa

Situazione piuttosto delicata quella in casa rossonera. In questo appena iniziato 2023 la formazione allenata da Stefano Pioli ha già vissuto alcuni momenti da incubo. Il primo è stato quello che ha visto la sua compagine venir eliminata dalla Coppa Italia per mano di un Torino in dieci uomini, e poi la debacle in Supercoppa.

Una sconfitta senza appello quella ottenuta a Riad dai rossoneri che ora dovranno immediatamente raccogliere i cocci e cercare di ripartire già dalla gara in terra capitolina. Periodo di forma sotto la media che ha puntato le luci dei riflettori addosso a mister Pioli e a qualche giocatore che sembra totalmente estraneo al progetto.

Per questo recenti voci di calciomercato hanno cominciato a parlare di un possibile scambio tra Milan e Roma. C’è un calciatore nella rosa giallorossa che piace particolarmente ai rossoneri e la dirigenza avrebbe pensato di chiudere l’affare con uno scambio di cartellini. Il profilo della Roma attenzionato dal Milan è ancora quello di Zaniolo. Ex nerazzurro molto vicino a dire addio alla Capitale.

Novità sull’affare Zaniolo, il Milan continua a seguirlo

Per arrivare a Nicolò Zaniolo, il Milan sarebbe pronto allo scambio: sul piatto il cartellino di Charles De Ketelaere. Trattativa che, però Sportmediaset avrebbe da poco smentito. Il fantasista della Nazionale rimane uno degli obiettivo di mercato del club meneghino ma l’intenzione del Milan è quella di chiudere senza alcuno scambio.

O se non altro, senza inserire nella trattativa il cartellino del belga arrivato la scorsa estate dal Genk. Insomma, lo scambio tra Zaniolo della Roma e De Ketelaere del Milan non si farà. Il classe 2001 anche se fin qui ha deluso, un solo assist e nessun goal in 15 apparizioni in campionato, rimane uno degli investimenti a lungo termine dei rossoneri e l’obiettivo è quello di farlo crescere all’interno del club.

Il riscatto di cui ha bisogno potrà trovarlo anche all’interno del Milan. Dovrà essere bravo Pioli a valorizzarlo. Nel frattempo, indistintamente dall’affare belga, il Milan continuerà a lavorare per dare il benvenuto al prodotto del vivaio nerazzurro sbarcato nella Capitale qualche sessione di calciomercato fa.