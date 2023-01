Lazio, arriva dal Chelsea: l’ha convinto Sarri

Il calciomercato della Lazio è pronto alla svolta: Maurizio Sarri ha individuato nella rosa del Chelsea un gradito rinforzo.

La recente notizia della penalizzazione nei confronti della Juventus è sicuramente stata accolta in maniera positiva dalle rivali per un posto in Champions League. La Lazio, ad esempio, che prima della sentenza era quinta in classifica, dopo l’annuncio dei 15 punti sottratti al club bianconero si è nuovamente ritrovata al quarto posto.

Appena qualche giorno prima il tecnico biancoceleste, Maurizio Sarri, aveva parlato delle difficoltà relative al raggiungimento dell’ultimo posto utile per l’Europa che conta. Tuttavia, dopo quanto successo in casa juventina gli equilibri sono stati nuovamente stravolti. Ora le prime inseguitrici del Napoli capolista sono Milan e Inter.

Mentre i capitolini, come detto, occupano il quarto piazzamento. Seguono Atalanta e Roma. Juve che dovrà invece gettare il cuore oltre l’ostacolo in modo da giocare un girone di ritorno sensazionale. Poi, a fine stagione, si tireranno le definitive somme. Il prossimo impegno dei bianconeri è previsto per domani sera contro la Dea.

Lazio, la trattativa con il Chelsea può finalmente decollare

Insomma, quella che è stata una vera e propria mazzata per la Juventus, si è piuttosto rivelata una svolta importante per altri club. Situazione che non ha mutato solo la classifica, ma che potrebbe anche stravolgere i piani di calciomercato delle avversarie.

La Lazio, che è la società che più di tutte ha attualmente gioito dei vantaggi scaturiti dalla penalizzazione, potrebbe infatti cambiare alcune strategie di mercato. Il club di Roma oltre ad aver bisogno di un rinforzo in più in attacco, Ciro Immobile è di nuovo finito out, non disdegnerebbe dare una sistemata al proprio centrocampo.

Soprattutto se dovesse fare le valigie Sergej Milinkovic-Savic. Per questo la Lazio continua a guardare nella rosa del Chelsea. In casa dei Blues c’è un vecchio pallino che Sarri riabbraccerebbe ben volentieri.

Aggiornamenti relativi al calciomercato inglese, parlano di un Ruben Loftus-Cheek alla Lazio. Richiesto dal tecnico in tempi non sospetti e ora più che mai vicino alla cessione. Soprattutto se la formazione di Graham Potter riuscirà a chiudere la trattativa in corso.

Sarri vuole Loftus-Cheek alla Lazio: i dettagli dell’acquisto

La formazione londinese, rivela l’esperto di trattative Alfredo Pedullà, è pronta ad investire oltre 60 milioni di euro per l’acquisto di Moses Caicedo. Centrocampista alla corte di Roberto De Zerbi al Brighton ormai attenzionato da alcuni importanti club europei.

Operazione che faciliterebbe, non di poco, il passaggio di Loftus-Cheek dal Chelsea alla Lazio. La mezzala dotata di grande fisico ha perso il posto da titolare qualche mese fa, complici alcuni infortuni al polpaccio, e visto che il suo contratto scadrà tra un anno (2024) i Blues potrebbe pensare di fare cassa adesso.

Sempre meglio che lasciarlo andare via a costo zero. Così facendo, rientrerebbero almeno un po’ delle grosse spese relative all’ecuadoriano. Sarri vuole Loftus-Cheek alla Lazio, è stato suo uomo ai tempi del Chelsea e per entrambi sarebbe l’occasione per ritrovarsi.

L’inglese classe 1996 è valutato poco meno di 20 milioni di euro e percepisce un ingaggio vicino ai 4 milioni. Trattativa non impossibile, soprattutto se dovesse partire il Sergente. Il serbo piace a diverse squadre e come il collega d’oltremanica ha un legame con il club che, salvo rinnovi, si interromperà a giugno del prossimo anno.