Mercato, il Barcellona compra: arriva dalla serie A

Ha appena ceduto Memphis Depay all’Atletico Madrid. Il Barcellona però non è rimasto immobile, centrando subito un colpo importante. Arriva dalla serie A.

Il tecnico Xavi ha chiesto al club un innesto per non pagare eccessivamente la rinuncia all’olandese. La volontà del Barcellona è chiara: reinvestire sul mercato quanto incassato dai Colchoneros.

Il Barcellona dall’Atletico Madrid per il cartellino della sua ex punta ha ottenuto solo tre milioni, cifra che aggiunta al risparmio sull’ingaggio del giocatore consente di poter allargare i cordoni della borsa.

Barcellona: Xavi vuole un regista di qualità

Xavi Hernandez a Juan Laporta ha chiesto un innesto per alzare la qualità della sua mediana. L’ex centrocampista ha indicato un nome in testa alla sua lista di mercato. Le esigenze dei catalani però devono anche rispettare la situzione economica del sodalizio. A Barcellona però hanno deciso di fare uno strappo per accontentare l’allenatore.

Xavi ha scelto un nome che da tempo è sul suo taccuino. Ama i giocatori tecnici ma che nel contempo sappiano anche partecipare alla fase di non possesso. La traccia porta in serie A, più precisamente all’Inter.

Xavi ha scelto: vuole Marcelo Brozovic

Secondo El Mundo Deportivo, il Barcellona sarebbe appunto orientato a puntare forte sul regista di Simone Inzaghi. Per il croato, in stagione con l’Inter, due reti in 10 presenze in serie A, oltre ai due gettoni in Champions. Marcelo Brozovic per il Barcellona è molto più di un’idea.

Il Barca insiste: vuole strappare Brozovic a Inzaghi

Per l’Inter Brozovic resta un calciatore imprescindibile, sono però note a tutti le necessità economiche dei nerazzurri. Steven Zhang deve cedere, la liquidità scarseggia e Brozovic, a 30 anni, per cifre importanti, seppur controvoglia, potrebbe essere ceduto.

Brozovic on l’Inter, su 12 gare giocate, nove le ha disputate da titolare.

L’Inter ha già il sostituto: Hakan Calhanoglu

L’affare potrebbe andare in porto perchè l’inter non avrebbe bisogno di intervenire sul mercato. I nerazzurri infatti, in regia, più volte hanno schierato Hakan Calhanoglu. Il turco, 28 anni e scadenza 2024, a Milano ha tyrovato una seconda giovinezza in un altro ruolo. Oltre all’ex Milan, da vertice basso l’Inter potrebbe utilizzare anche Krjstian Asllani, il ventenne centrocampista arrivato dall’Empoli la scorsa estate.

Barcellona: se non arriva Brozovic, ecco Dani Parejo

Il Barcellona, in ogni caso, ha anche un piano B. Secondo il quotidiano As, se fallisse l’assalto al geometra croato, i blaugrana punterebbero su Dani Parejo, nel mirino già da tempo. L’esperto mediano, 33 anni, arriverebbe dal Villareal, con cui ha un contratto fino al 2024. Sempre secondo il foglio spagnolo, a suggerirne l’acquisto sarebbe Gerard Piqué.

L’ingaggio di Brozovic con l’Inter

Fino al rinnovo, giunto nel marzo 2022, Marcelo Brozovic con l’Inter guadagnava circa 3,5 milioni di euro. Col nuovo vincolo, in scadenza nel 2026, il geometra di Zagabria è salito ad un compenso di circa 6,5 milioni netti a stagione. L’Inter valuta il calciatore circa 35 milioni di euro.