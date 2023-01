Calciomercato, arriva Bellingham: lo porta il nuovo allenatore

Il calciomercato decolla: il nome caldo delle ultime ore è quello di Jude Bellingham. Centrocampista inglese in uscita dal Borussia Dortmund.

Le differenze tra un campionato e l’altro sono abissali. In questa finestra di calciomercato, la Premier League ha infatti già speso più di 350 milioni di euro e le trattative non sembrano finite qui per i club inglesi.

La divisione che più ha speso, subito dopo la manifestazione d’oltremanica, è la Bundesliga che però non si avvicina minimamente a quello che ha sborsato la Premier. In Germania, in questa sessione invernale di affari, sono infatti stati spesi poco più di 30 milioni. In Italia, invece, meno di 10.

Valori che indicano un dislivello piuttosto notevole tra il campionato più importante del mondo e gli altri in giro per il continenti. Qualcuno diceva no alla Superlega, ma in certo senso la Superlega esiste già. Ciononostante, la Serie A non vuole mollare e continua a lavorare con la speranza di accaparrarsi alcuni prestigiosi cartellini.

Calciomercato, novità su Bellingham: con il Borussia Dortmund è quasi addio

Questo è ciò che sperano di fare alcuni importanti club nostrani come Milan e Roma. Entrambi sulle tracce dello stesso giocatore: Hakim Ziyech. L’importante campagna acquisti del Chelsea rischia di far retrocedere il marocchino, grande protagonista durante l’ultima Coppa del Mondo, in fondo alle gerarchie e ciò potrebbe spingere il fantasista trentenne verso nuove destinazioni.

Rossoneri e giallorossi continuano a seguirlo. Stefano Pioli gradirebbe il classe 1993 come rinforzo nel reparto avanzato. Soprattutto dopo i primi deludenti mesi di Charles De Ketelaere. L’attaccante belga non ha convinto e il club ha bisogno di qualcosa di meglio. José Mourinho, invece, avrebbe visto nel magrebino il sostituto perfetto di Nicolò Zaniolo.

Definitivamente pronto a dire addio alla Roma e ad abbracciare Antonio Conte. Molto probabilmente l’allenatore salentino gli darà presto il benvenuto al Tottenham. Attenzione però. Perché Conte rischia di non essere l’unico tecnico ad avere un certo ascendente sui top players in giro per l’Europa.

Lo sa bene Jude Bellingham, obiettivo di calciomercato in Italia. Il centrocampista, che secondo il The Sun non avrebbe alcuna intenzione di rinnovare con il Borussia Dortmund. Piuttosto Bellingham vorrebbe seguire Guardiola nella sua prossima avventura.

Bellingham in Serie A: lo porta Guardiola

Il calciomercato in Serie A passa per Bellingham: Guardiola lo vuole con sé e, in caso di passaggio in bianconero, l’inglese potrebbe diventare un nuovo giocatore della Juventus. Trattativa difficile, visto che la concorrenza, soprattutto da parte delle inglese, è più agguerrita che mai. Ciononostante, la differenza in questo caso la farebbe il tecnico.

Bellingham è un obiettivo di calciomercato. Forse tra i più importanti attualmente in circolazione, e la Juventus del futuro non disdegnerebbe ripartire da lui. Tuttavia, prima sarà necessario convincere lo spagnolo a sedersi sulla panchina della Vecchia Signora. Cosa non impossibile visto che proprio di recente lo spagnolo ha annunciato il possibile addio al Manchester City.

Guardiola è rimasto legato all’Italia e vorrebbe tornarci. Questa volta in qualità di allenatore. In caso di addio di Massimiliano Allegri, la formazione bianconera potrebbe pensare di affidarsi alle sapienti mani dello spagnolo. Sarebbe una mossa che, al di là delle recenti vicende, aiuterebbe l’intero ambiente a rimanere compatto. Bellingham è legato al Borussia Dortmund fino al 2025. Ciò significa che l’affare prenderà una piega importante solo a partire dalla prossima estate.