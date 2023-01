Calciomercato: Berardi in una big, la conferma dopo Monza

Chiusura di calciomercato con i botti in Serie A: Berardi si avvicina ad una big. Con il Sassuolo è quasi finita.

Turno di Serie A che ha già diramato alcuni importanti verdetti. La giornata numero 19 è iniziata sabato e terminerà martedì con un match di assoluta importanza: quello tra Lazio e Milan. La compagine rossonera sembra vivere il peggiore momento della sua stagione.

Quest’anno, infatti, gli uomini di Stefano Pioli hanno dato seguito ad alcuni risultati altamente al di sotto delle aspettative. Oltre ad aver perso terreno nei confronti del Napoli capolista, il Diavolo rossonero è anche uscito prematuramente dalla Coppa Italia.

L’ultimo boccone amaro di questo appena iniziato 2023, tuttavia, è quello in Supercoppa. Sconfitta che i meneghini dovranno essere bravi a metabolizzare più in fretta che mai. Sia perché è arrivata con il trofeo di mezzo, sia perché ad impartire loro una sonora lezione di calcio ci hanno pensato gli eterni rivali dell’Inter. Per il Milan l’unico obiettivo è quello di cambiare rotta.

Calciomercato, Berardi ai saluti: c’è aria di addio

Sarà compito del mister e dei calciatori a sua disposizione riuscire a rialzare testa. Oltre dai soliti trascinatori, come Rafael Leao, ci si aspetta qualcosa in più anche da chi in quest’ultimo periodo ha brillato meno. Come Theo Hernandez, ad esempio.

Il laterale francese ha dato segnali negativi, segnando anche un’autorete nell’ultimo match, ma in questo momento il Milan avrebbe bisogno della sua condizione migliore. Cosa che il transalpino non è riuscito a garantire. Tra gli altri, fari puntati addosso anche a Charles De Ketelaere. Colpo in entrata della scorsa estate che, però, fin qui ha fatto vedere veramente poco.

L’obiettivo numero uno in caso di sostituzione del belga, era Nicolò Zaniolo. In uscita dalla Roma. Tuttavia, se il fantasista dovesse passare dai giallorossi al Tottenham, il club milanista potrebbe drasticamente virare su un vecchio pallino di Pioli. Il calciomercato ora parla di Domenico Berardi.

L’esterno della Nazionale attualmente sotto contratto con il Sassuolo ha mostrato diverso nervosismo al termine del match con il Monza. Secondo indiscrezioni di mercato, tali malumori potrebbero essere legati al trasferimento. Probabilmente non consentitogli dal club. Per il questo il nuovo colpo di calciomercato del Milan si chiamata Berardi. In tempi non sospetti già cercato proprio dai rossoneri.

Il Milan di nuovo a caccia di Berardi: Pioli lo segue da tempo

Il calciomercato può accedersi con Berardi al Milan. A margine di Monza-Sassuolo il direttore sportivo neroverde, Giovanni Carnevali, ha detto che nessuno di prezioso per il club si muoverà in questa finestra invernale.

Strategia di mercato che potrebbe aver suscitato in Berardi alcuni mal di pancia. Il classe 1994 è alla soglia dei 29 anni e non gli dispiacerebbe poter tornare a calcare palcoscenici importanti. Dopo la vittoria dell’Europeo, l’ex Juventus è tornato in una dimensione che probabilmente inizia a stargli stretta.

Complici alcuni risultati deludenti ottenuti dal progetto firmato Alessio Dionisi. Insomma, il Milan valuta la situazione e spera di chiudere una volta per tutti l’affare Berardi. Il contratto dell’ala destra scadrà nel 2027.

Perciò i rossoneri dovranno farsi avanti con un’offerta piuttosto convincente. In passato il calciatore fu valutato circa 40 milioni di euro, cifra che ha fatto allontanare i rossoneri in maniera definitiva. Almeno prima della recente sfuriata del calciatore.