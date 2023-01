Calciomercato, svolta Zaniolo: c’è l’annuncio in diretta

By

Il calciomercato in Serie A cambia, complice il vicinissimo addio di Nicolò Zaniolo alla Roma. Il recente annuncio non lascia dubbi.

La diciannovesima giornata di campionato è ufficialmente iniziata. Ancora pochi match e si concluderà in maniera definitiva il girone d’andata. Turno in questione iniziato ieri con la sfida salvezza che ha visto l’Hellas Verona avere la meglio in casa contro il Lecce.

Dopodiché, ad aggiudicarsi il derby campano tra Salernitana e Napoli è stata la formazione prima in classifica. Altri tre punti preziosissimi per i partenopei che continuano a guardare tutti dall’alto verso il basso e che si sono già confermati, non di certo in questa giornata, campioni d’inverno.

Ora il difficile sarà confermarsi campioni anche al termine del torneo. Dopodiché, a chiudere gli anticipi previsti per sabato, ci ha pensato il Torino che ha battuto di misura la Fiorentina facendo sprofondare la viola in una crisi profonda. Ora il posto di Vincenzo Italiano sulla panchina del club è più in bilico che mai.

Calciomercato, Zaniolo saluta la Roma: c’è l’annuncio

Ad aprire le danze di domenica, nel consueto appuntamento all’ora di pranzo, è toccato all’Udinese che è riuscito ad espugnare Marassi battendo con un goal in extremis la Sampdoria sempre più con un piede, ma anche con un piede e mezzo, già in Serie B.

In questo momento, invece, sta giocando la Roma. Impegnata sul sempre ostico campo dello Spezia. La formazione giallorossa in questo periodo è finita al centro di alcune importanti voci di calciomercato. Complice anche l’assenza, in vista della sfida con i bianconeri, di un calciatore considerato da José Mourinho un titolarissimo.

La vicenda di calciomercato è chiara: Nicolò Zaniolo andrà via dalla Roma. Il recente nervosismo del calciatore sembrerebbe aver portato ad un’unica soluzione: l’addio Poco prima del match, il direttore sportivo Thiago Pinto ha fatto chiarezza sulla vicenda di calciomercato che vede protagonista Zaniolo.

Attraverso i microfoni di DAZN, il DS portoghese è stato chiaro. Ora bisognerà solo capire quale club avanzerà un’offerta concreta nei confronti del fantasista nel giro della Nazionale. Ci sono diverse società pronte ad affondare il colpo.

Le dichiarazioni di Thiago Pinto: spiegato i motivi della rottura tra Zaniolo e la Roma

Senza mezze misure Thiago Pinto ha parlato di calciomercato e ha lasciato intendere che Zaniolo andrà molto presto via dalla Capitale. Colpa, ha dichiarato l’addetto ai lavori romanista, di alcuni interessi individuali messi davanti agli interessi collettivi.

Se il riferimento fosse al calciatore stesso o al suo entourage è tutto da vedere. Ciononostante, l’unica strada possibile sembra ormai quella della cessione. Zaniolo rimane un obiettivo di calciomercato del Milan e del Tottenham. Con gli Spurs leggermente avanti grazie ad Antonio Conte. Tecnico che gradirebbe, già da tempo, averlo con sé.

Il costo del cartellino del classe 1999 si avvicina ai 40 milioni di euro. Tuttavia, si potrebbe chiudere con qualcosa in meno visto il contratto in scadenza a giugno 2024. La Roma, dal proprio canto, valuta eventuali nuovi rinforzi. I nomi caldi sono quelli di Hakin Ziyech e di Houssem Aouar.