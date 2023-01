Calciomercato: Joao Pedro torna in Serie A, visite mediche e conferma

Un attaccante che negli ultimi anni è spesso andato in doppia cifra, sta per tornare in serie A, a soli sei mesi dall’addio. Joao Pedro è nel mirino di una big.

Brasiliano nato a il 9 marzo 1992, Joao Pedro ha scelto la nazionalità italiana. Grazie a questa decisione, la punta ha anche esordito con la maglia azzurra. Il 24 marzo 2022, gara che noi italiani purtroppo ricordiamo molto bene, l’ex Cagliari è entrato in campo nel corso dello spareggio perso a Palermo 1-0 con la Macedonia. Un ko che ci è costato l’addio al mondiale, vinto poi dall’Argentina contro la Francia.

Joao Pedro quindi sta per diventare un colpo di mercato decisamente importante, in questa sessione che a nove giorni dal termine non ha regalato grandi sussulti.

Joao Pedro ha detto sì alla serie A

I numeri di Joao Pedro in Turchia non sono esaltanti. Con la maglia del Fenerbahce infatti nella Superlig ha disputato 10 gare, segnando 1 gol e fornendo 1 assist. In totale però solo 496′, giocando cinque sfide da titolare. Per lui anche 1 gol nelle cinque recite in Europa League, anche qui però in campo solo 248 minuti.

Il giocatore arriverà nel massimo campionato italiano grazie ad un intreccio di mercato che coinvolge un altro calciatore che la scorsa estate ha lasciato la serie A dopo un solo anno in prestito: Josip Brekalo.

Joao Pedro in serie A grazie a Josip Brekalo

La squadra che accoglierà a braccia aperte Joao Pedro, in realtà aveva puntato su un altro profilo: Josip Brekalo. Il croato, 24 anni, dopo una buona stagione al Torino aveva detto no al riscatto da parte del club di Cairo, preferendo tornare al suo club, il Wolfsburg. In Bundesliga però le cose sono andate decisamente male, quindi il calciatore ha scelto di accettare l’offerta della squadra della sua città natale.

Brekalo alla Dinamo Zagabria libera Joao Pedro alla Fiorentina

La scelta dell’esterno croato ha fatto sì che la Fiorentina cambiasse obiettivo di mercato, virando decisamente su Joao Pedro. Come riporta il portale Fiorentina.it, la Dinamo Zagabria ha chiuso la trattativa con i tedeschi per Josip Brekalo. I croati rileveranno il fantasista, in scadenza nel 2023, al giocatore hanno offerto un contratto fino al 2026. La chiusra della trattativa è attesa per domani. Brekalo perbederà il posto di Orsic, appena ceduto dalla Dinamo Zagabria.

Joao Pedro: l’arrivo alla Fiorentina dopo le visite

Per vedere Joao Pedro con la maglia della Fiorentina serve solo un altro passo. L’attaccante deve superare le visite mediche. Il calciatore infatti, nelle ultime cinue gare in campionato, non è stato convocato a causa di un problema al ginocchio. Lo stop, in realtà, risale a prima del mondiale, Se il calciatore darà le garanzie fisiche necessarie, la Fiorentina farà un tentativo per avere il giocatore in prestito con diritto di riscatto. Il Fenerbache a luglio per il cartellino del calciatore ha speso quasi cinqnue milioni.