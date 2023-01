Serie A, arriva Isco: svelato il nuovo club

La Serie A è ad un passo da Isco. Il fantasista spagnolo, ex Real Madrid, ha da poco salutato il Siviglia ed è attualmente senza club.

Non manca ormai molto al termine del calciomercato invernale. Ancora dieci giorni a disposizione dei club di Serie A per intervenire nella comunemente nota finestra di riparazione in modo da mettere a posto la propria rosa. Ai piani alti, il Napoli di Luciano Spalletti valuta la questione portieri e spera di far arrivare nel capoluogo campano Pierluigi Gollini.

Da tempo seguito dai partenopei che sarebbero pronti a mettere sul piatto il cartellino di Salvatore Sirigu. Il portiere è in prestito alla Fiorentina ma di proprietà dell’Atalanta. Scendendo verso il basso, occhi puntati anche sulle due meneghine. Milan e Inter vorrebbero infatti qualcosa in più. Giusto per non lasciare nulla di intentato nella rincorsa verso il primo posto.

Se i nerazzurri valutano lo sgarbo ai rossoneri, andando a prendere Franck Kessié dal Barcellona, i rivali seguono più che altro la pista Italiana e sperano di chiudere per Nicolò Zaniolo. Operazione difficile visto che in questo momento sembra essere in vantaggio il Tottenham di Antonio Conte. In alternativa, è tornato in voga il nome di Domenico Berardi. Vecchio pallino di Stefano Pioli.

Serie A, ecco Isco: la nuova avventura del trequartista spagnolo

La Lazio invece, ultimo club attualmente in zona Champions League, è alle prese con l’infortunio di Ciro Immobile e valuta soluzioni in attacco. Piace Mariano Diaz del Real Madrid, in scadenza di contratto proprio con i Blancos il cui ostacolo più grande rimane però l’ingaggio.

Leggermente al di sopra degli standard biancocelesti. In Europa League, invece, si sta facendo calda la pista in casa Roma. Come detto Zaniolo è finito nella lista dei calciatori in uscita e José Mourinho ha ora bisogno di un elemento in più per il proprio parco trequartisti. Per questo, più passano le ore e più si fa rovente la pista che vedrebbe Isco in Serie A.

Lo spagnolo è già stato cercato dalle italiane in estate, Roma e Fiorentina su tutte. Alla fine, però, l’ex Real ha preferito il Siviglia. Ma ora che è nuovamente svincolato Isco potrebbe giocare in Serie A e vestire la maglia della Roma. Il suo passaggio sembra ormai imminente.

La Roma vuole Isco: una settimana per chiudere l’affare

Proprio questo fine settimana il regista nato nel 1992 si è concesso una vacanza nella Capitale insieme alla propria compagna. Una semplici visita per qualcuno, viaggio d’affari, invece, per qualcun altro.

La Serie A segue Isco da tempo ma la trattativa appare adesso più in chiusura che mai: la Roma vuole affondare il colpo. Mourinho sarebbe felice di accogliere in rosa la qualità dello spagnolo che sarebbe a sua volta perfetto come sostituto del classe 1999 promesso sposo degli Spurs. Con il suo trasferimento, i giallorossi aumenterebbero la propria qualità lì davanti.

Lo Special One ha un debole per i calciatori come lui, basti pensare alle parole al miele spesso rilasciate nei confronti di Paulo Dybala. Insieme all’argentino, poi, Isco andrebbe a comporre una coppia di trequartisti niente male. La firma può arrivare già la prossima settimana.