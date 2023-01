Mercato Juventus, il club fa il prezzo: non è più incedibile

By

La Juventus lavora per rafforzare la fascia destra. Finalmente un obiettivo importante è diventato raggiungibile per la Vecchia Signora.

Massimiliano Allegri crede ancora nel miracolo Champions. Le vuol tentare tutte nonostante la penalizzazione di 15 punti inflitta ai bianconeri dalla Corte D’Appello Federale nel processo per le presunte false plusvalenze.

Sul mercato, il tecnico della Juventus è stato chiaro: vuole un esterno destro, in grado sia di giocare terzino, sia di essere utilizzato in mediana. Allegri quest’anno si è convertito alla difesa a tre, ma come noto il mister toscano ha spesso cambiato veste tattica alla proprie squadre. Possibile infatti che l’ex allenatore di Milan e Cagliari scelga di ustilizzare ancora la difesa a quattro.

Mercato Juventus: il club apre alla cessione

Il mercato bianconero riparte quindi dalla linea difensiva. Troppi gli infortuni sulle fasce, ancora significativi i blackout della retroguardia. Dopo i cinque gol incassati dal Napoli, ieri la Juventus all’Allianz Stadium è stata perforata tre volte dall’Atalanta di Gian Piero Gasperini.

L’obiettivo di mercato della Juventus è molto giovane, ha infatti compiuto 18 anni il 28 settembre scorso. Ha vestito due volte la maglia della nazionale spagnola Under 18, quattro le presenze invece nell’Under 19. Stiamo parlando di Ivan Fresneda.

La Juventus accelera per Ivan Fresneda

Dieci presenze in Liga per 767 minuti, Ivan Fresneda sta crescendo a vista d’occhio. E’ certamente un crack di mercato, su di lui infatti è notorio l’interesse di altri sodalizi importanti quali Real Madrid, Atletico Madrid, Arsenal, Newcastle e Roma. Il giocatore è in scadenza nel 2025, i contatti tra la Juventus e il suo entourage vanno avanti da tempo. Resta da capire se gli ultimi fattori extra-campo potranno rallentare significativamente l’affare.

Le indagini sulla Juve frenano la chiusura

Detto che Ivan Fresneda a soli 18 anni dovrebbe essere contento di essere cercato da un club come la Juventus, il rischio di non giocare le coppe nella prossima stagione potrebbe bloccare l’affare. Il terzino spagnolo infatti è attenzionato da molti club sul mercato, giocare in Europa quindi potrebbe determinare la scelta finale del talento di Madrid.

Occhio Juventus, su Fresneda accelera il Borussia

La principale rivale dei bianconeri però potrebbe arrivare dalla Bundesliga. Secondo il portale fichajes.com, il Borussia Dortmund avrebbe deciso di investire una grande somma sull’esterno. Secondo l’esperto di mercato tedesco, Sven Westerschulze, i gialloneri avrebbero “molto interesse” e sarebbero disposti a chiudere l’affare già a gennaio. Alla fine di questa sessione mancano ormai otto giorni, motivo per cui il colpo di mercato potrebbe essere rimandato a giugno. La notizia è che il Real Valladolid è entrato nell’ordine di idee di cedere il giocatore, Su questo punto, riferisce il portale The Athletic, la base d’intesa per trovare la quadra si avvicinerebbe ai 15 milioni di euro. Su Fresneda, oltre alla Juventus e al Borussia Dortmund, defilato ma non troppo, ci sarebbe anche l’Arsenal.