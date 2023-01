Calciomercato, arriva Zaniolo: 5 milioni subito, più riscatto

Il calciomercato vedrà Zaniolo salutare la Roma, la svolta è arrivato: il club interessato a lui si è fatto avanti.

Tempo di riscatto per il Milan che in questo momento sta calcando il manto erboso dell’Olimpico per l’ultimo match valevole per il girone d’andata della Serie A attualmente in corso. L’avversario dei rossoneri reduci da una pessima prova offerta in Supercoppa italiana, pesante sconfitta ottenuta contro gli storici rivali dell’Inter, è ora la Lazio.

Maurizio Sarri e i suoi, dal proprio canto, sanno di avere di fronte a sé una grande occasione per risalire la china. Complici i 15 punti di penalizzazione inflitti alla Juventus e il recente stop dell’Inter che proprio ieri è stato sconfitto dall’Empoli in casa. Il Milan, poi, non è nel suo miglior momento di forma.

Se l’obiettivo dei capitolini è il raggiungimento del quarto posto, ultimo piazzamento utile per accedere alla prossima fase a giorni, l’unica via è quella di risalire la china. I rossoneri, per quanto li riguarda, tenteranno il tutto per tutto pur di provare a riacciuffare il Napoli ormai in fuga. La formazione partenopea ha perso solo contro i nerazzurri ma per il resto ha tenuto un ritmo particolarmente spedito.

Calciomercato, Zaniolo si avvicina al nuovo club

Il prepartita di Lazio-Milan è stato interessante sotto molto punti di vista. Uno di questi ha riguardato il calciomercato. Il Diavolo rossonero è uno dei protagonisti della sessione invernale di trattative. Il nome caldo in casa meneghina è da tempo quello di Nicolò Zaniolo. Centrocampista in uscita dalla Roma che è ad un passo dal cambiare club proprio adesso a gennaio.

I malumori del calciatore hanno spinto la compagine capitolina ha prendere un’amara decisione nei suoi confronti. Al punto che nel match contro lo Spezia, legato alla giornata che sta per concludersi, non è partito con il resto della squadra.

Un duro colpo per il giocatore che probabilmente si aspettava un trattamento diverso. Specialmente in termini economici visto che ci sono buone probabilità che i suoi mal di pancia derivino proprio da un mancato rinnovo. Il legame tra il club e la Roma si concluderà a giugno del prossimo anno.

Su di lui ci sono diverse squadre, in Italia e in Europa. In cima alla lista delle pretendenti sembrava esserci il Tottenham di Antonio Conte. Almeno fino a poche ore fa. Adesso, invece, ad aver scavalcato le rivali sembrerebbe essere stato il Milan: il colpo di calciomercato si chiama Zaniolo e sta per essere chiuso. Zaniolo al Milan è l’affare del momento

Zaniolo al Milan: i dettagli dell’operazione

Zaniolo può passare al Milan in questa finestra di calciomercato. Secondo DAZN, il club di mister Stefano Pioli avrebbe trovato l’intesa con il calciatore. Alla Roma, intanto, sono stati offerti 5 milioni subito, per il prestito, più riscatto a fine stagione. la formazione giallorossa potrebbe accettare entro la prossima settimana.

Anche perché il 31 del mese, esattamente tra una settimana, gli affari si concluderanno. Il Milan spera di ripartire da Zaniolo: affare di calciomercato ad un passo dalla chiusura. Ad aiutare il club a convincere il giocatore ci penserà Zlatan Ibrahimovic. Idolo del talento classe 1999.