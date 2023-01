Calciomercato: preso Danjuma in attacco

Il calciomercato ha regalato a Danjuma, calciatore in uscita dal Villarreal, una nuova destinazione. Svelato il suo prossimo club.

L’ultima settimana di trattative, inerente all’attuale finestra di acquisti e cessioni dei calciatori, è ormai iniziata. Ancora pochi giorni a disposizione dei club per rifinire le proprie rose. In Italia sono giorni caldi, anzi bollenti. Soprattutto per quanto concerne alcuni interessanti affari.

Il nome diventato rovente proprio nelle scorse ore è quello di Nicolò Zaniolo. Centrocampista offensivo di proprietà della Roma, almeno fino alla fine del prossimo campionato, conteso già diverse squadre. In Serie A ma anche in Europa.

Tra i maggiori estimatori del calciatore nel giro della Nazionale, c’è il Milan che vedrebbe in lui un rinforzo ideale da consegnare nelle mani di mister Stefano Pioli in vista di questo girone di ritorno.

I rossoneri, nonostante siano usciti dalla Coppa Italia e siano stati sconfitti amaramente in Supercoppa italiana dai rivali dell’Inter, hanno ancora il campionato e la Champions League a cui credere. Per questo Paolo Maldini e lo staff rossonero continuano a scandagliare il calciomercato alla ricerca di nuovi innesti.

Calciomercato, Danjuma cambia club: svelata la nuova destinazione

Attenzione però anche alla concorrenza, come detto, dei top club europei. Subito dopo il Milan sulle tracce del calciatore c’è il Tottenham di Antonio Conte. La società a capo degli Spurs potrebbe accontentare il tecnico salentino così da convincerlo anche ad un’eventuale permanenza sulla panchina dei londinesi.

Il ruolino di marcia del club non è stato soddisfacente e Conte ha più volte minacciato di abbandonare il Tottenham a fine stagione. Onde evitare una soluzione così drastica, la società potrebbe scegliere piuttosto di accontentare il tecnico.

Proprio come ha spesso fatto da quando Conte è alla guida del Tottenham. Tuttavia, gli Spurs sarebbero in procinto di chiudere per un altro interessante colpo: le ultime di calciomercato parlano di Arnaut Danjuma.

Esterno d’attacco nato nel 1997 prossimo a salutare il Villarreal. Club nel quale milita dall’estate del 2021. Il suo cartellino venne acquistato dagli inglesi del Bournemouth in cambio di 21 milioni di euro. Danjuma al Tottenham può cambiare il calciomercato del Milan. In che modo è presto detto.

Danjuma al Tottenham: come cambia il mercato del Milan

Una beffa per l’Everton che era in procinto di ufficializzare il giocatore in prestito. Football Insider, piuttosto, ha parlato del passaggio di Danjuma al Tottenham già in questa finestra di calciomercato.

Se per il club di Liverpool è una beffa, per il Milan potrebbe invece rivelarsi una buona notizia. Il trasferimento di Danjuma al Tottenham potrebbe spingere gli Spurs a mettere da parte proprio il già citato Zaniolo. Quest’ultimo, quindi, dato il passaggio di Danjuma dal Villarreal al Tottenham, potrebbe avvicinarsi sensibilmente ai colori rossoneri.

Il Milan ha ancora una settimana di calciomercato per convincere la Roma alla cessione. Josè Mourinho, dal proprio canto, ha detto di non avere fretta. Saranno quindi giorni di fuoco per gli affari in Serie A.