Calciomercato, sgarbo al Barcellona: subito la firma con il Milan

Il calciomercato del Milan ha posato gli occhi sulla rosa del Barcellona. I rossoneri sono pronti a soffiare ai blaugrana un giovane talento.

Tutto pronto per il ritorno in campo del Milan. La formazione meneghina, recentemente sconfitta in Supercoppa italiana per mano dell’Inter, avrà subito l’opportunità di rialzare la testa. Questa sera i rossoneri di Stefano Pioli saranno avversari della Lazio presso lo Stadio Olimpico di Roma.

Una sfida di assoluta importanza, per il club milanese ma anche per quello capitolino. In questo diciannovesimo turno, infatti, sono arrivati gli stop dell’Inter, sconfitto al Meazza dall’Empoli, e della Juventus che si è invece dovuta accontentare del pari contro l’Atalanta. Insomma, sotto al Napoli primo in classifica la situazione appare piuttosto altalenante. Mai come ora un passo falso rischia di costare caro ai club.

Se lo scudetto sembra affare dei partenopei, è tutto nelle loro mani, la qualificazione alla prossima Champions League è ancora tutta da seguire. Molto del prosieguo del torneo dipenderà anche dalla sfida di cartello che si disputerà questa sera.

Calciomercato, il Milan prepara lo sgarbo al Barcellona

Nel frattempo il Diavolo allenato da mister Pioli continua anche a lavorare nel calciomercato con l’obiettivo di costruire la migliore rosa possibile. Se il tecnico sarò lo stesso o se si deciderà di cambiare allenatore, poco importa: il compito di Paolo Maldini e del suo staff è quello di costruire una rosa all’altezza delle primissime posizioni. Passando anche da alcuni importanti rinnovi.

L’ultimo, in ordine temporale, è stato quello di Ismael Bennacer. Centrocampista algerino che ha deciso di legarsi ai rossoneri per qualche anno ancora. Nel nuovo contratto è stata inserita anche una clausola rescissoria pari a 50 milioni di euro. Le estimatrici nei suoi confronti sono avvisate. Se vorranno il cartellino dell’ex Empoli dovranno pagarlo cara. Operazione molto simile anche per Rafael Leao.

Il Milan spera di convincere l’esterno portoghese alla firma ma secondo alcune indiscrezioni, l’ala vorrebbe abbassare la propria clausola a 80 milioni di euro. Ma non è tutto perché il calciomercato del Milan studia anche eventuali colpi in entrata. Le ultime voci, avanzate dal quotidiano Sport, parlano dei rossoneri pronti a guardare in casa del Barcellona.

Il talento prossimo colpo di calciomercato del Milan si chiama Ilias Akhomach. Interessantissima ala destra il cui contratto scadrà esattamente a giugno prossimo. In concomitanza con il termine della stagione attualmente in corso.

Akhomach nel mirino del Milan: affare ad un passo

Una vera e propria opportunità di calciomercato per il Milan che sogna di strappare il canterano Akhomach dalla rosa del Barcellona. Il classe 2004 è cresciuto nel settore giovanile blaugrana ma tutto sembra tranne che il Barça sia disposto a puntare su di lui anche in futuro.

Scelta che avrebbe spinto i rossoneri, secondo fonti spagnole, a cercare la strada migliore per convincere il giocatore. Una trattativa, quella di Akhomach al Milan, che ricorderebbe molto un altro colpo. Quello che un anno fa ha visto arrivare a Milanello il giovane attaccante serbo Marko Lazetic.

Anche lui classe 2004 immediatamente dirottato in Primavera dove ha potuto continuare a farsi le ossa. Destino che in caso di trasferimento di Akhomach dal Barcellona al Milan spetterebbe anche allo spagnolo.