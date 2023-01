Calciomercato: il Verona spara grosso, arriva al posto di Henry

Ultima settimana di calciomercato calda anche in casa Hellas Verona: gli scaligeri sono pronti a chiudere per il sostituto di Henry.

Anche l’ultima giornata di campionato, inerente al girone d’andata, si è ormai conclusa. Prosegue il pessimo periodo di forma del Milan che non è uscita dall’Olimpico con un buon risultato. Per Stefano Pioli e i suoi uomini la marcia che inseriranno al giro di boa dovrà essere ben diversa rispetto a quella delle ultime settimane.

Il Napoli è in fuga a +12 sui rossoneri e non bisognerà più sbagliare un colpo se si vorrà tentare la risalita verso il primo piazzamento. Quello che ad oggi sembra solo ed esclusivamente affare degli azzurri.

Girone di ritorno che, tuttavia, sarà significativo anche per la Juventus che proprio prima di terminare il campionato d’inverno si è vista togliere ben 15 punti. Passando così dalla zona Champions League a metà classifica.

Nonostante contro l’Atalanta ci si aspettava un contraccolpo psicologico, gli uomini di Massimiliano Allegri sono rimasti compatti e hanno portato a casa un punto prezioso contro l’Atalanta.

Calciomercato, il Verona cerca il sostituto di Henry

Situazione concitata anche negli altri piazzamenti valevoli per l’Europa dove la Roma e la Dea occupano un piazzamento UEFA ma sicuramente proveranno a giocarsi le loro carte per ottenere qualcosa in più. Occhio anche all’Inter che sembra la vera mina vagante del torno. Ogni settimana i nerazzurri di Simone Inzaghi cambiano pelle.

Passando dall’essere una squadra da scudetto, a prestazioni decisamente al di sotto delle aspettative come quella offerta ieri in casa contro l’Empoli. La sconfitta del Meazza ha fatto riaffiorare i fantasmi del passato in casa interista.

Tuttavia, a questo punto degli affari e della stagione, è bene dare uno sguardo anche nella zona retrocessione. Quella che a fine campionato porterà direttamente in Serie B. Le squadre nella zona rossa sono ad un passo dal ritorno della serie cadetta.

Ciononostante, il calciomercato potrebbe cambiare la loro sorte: lo sa bene l’Hellas Verona. La compagine scaligera, che ha da poco perso Thomas Henry per infortunio, è pronta a gettarsi a capofitto su un nuovo attaccante: il calciomercato del Verona passa per Elord Shomurodov. Attaccante di troppo alla Roma e in procinto di accasarsi in un nuovo club. I gialloblù fanno sul serio.

Il Verona fa sul serio per Shomurodov: la Roma è pronta a dirgli addio

Entro al fine del calciomercato invernale il Verona spera di prendere Shomurodov. Una settimana ancora a disposizione del club veneto per accaparrarsi il suo nuovo centravanti. L’attaccante uzbeko ha già fatto bene in Serie A, soprattutto quando vestiva la maglia del Genoa.

Poi, però, il passaggio in giallorosso abbinato allo scarso minutaggio lo hanno fatto un po’ sparire dai radar. Il trasferimento al Verona potrebbe essere una grande chance per Shomurodov che cerca il proprio riscatto personale. Il classe 1995 al suo primo anno in Italia ha segnato ben 8 goal in 31 apparizioni totali.

Numeri decisamente interessanti. Per questo il calciomercato del Verona è ora strettamente legato al suo nome. Attenzione anche alla concorrenza però. Sulle tracce del giocatore ci sarebbe infatti anche la Cremonese. Ciononostante, l’Hellas sembra una metà più appetibile per il giocatore.