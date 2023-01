Serie A, Grimaldo si avvicina: c’è l’annuncio dell’allenatore

La Serie A si sta avvicinando a Grimaldo. Terzino sinistro in uscita dal Benfica e pronto a trasferirsi in Italia a costo zero.

Importanti novità di calciomercato stanno per abbattersi sull’Italia, si in entrata che in uscita. Il nome che nelle ultime ore si è fatto rovente è quello di Nicolo Zaniolo. Centrocampista offensivo ormai con le valigie in mano e pronto a dire addio alla Roma. Tante le possibili destinazioni, in Italia e all’estero, ma nelle ultime ore si è fatta calda la pista che lo vedrebbe atterrare a Milano sponda nerazzurra.

La Roma, ovviamente, non vuole rimane scoperta e si è già messa alla ricerca del sostituto. A José Mourinho piacciono tre profili: Isco, Marco Asensio e Hakim Ziyech. Tuttavia, molto probabilmente solo uno dei loro firmerà già in questa finestra di calciomercato.

Il tecnico portoghese ha ancora un certo ascendente in casa Real Madrid e Chelsea. Questo potrebbe facilitare e non poco eventuali operazioni in entrata. Zaniolo sembra aver esaurito il suo tempo nella Capitale e per i giallorossi è arrivato il momento di guardare avanti.

Serie A, Grimaldo ad un passo: l’allenatore è stato chiaro

Ma non è tutto, perché altri interessanti giocatori potrebbero trasferirsi dall’estero in Italia in questa finestra di calciomercato o a fine stagione. A proposito delle grandi trattative attualmente in corso, occhi puntati anche su Grimaldo: vicino al trasferimento in Serie A.

Terzino sinistro in uscita dal Benfica. Il suo contratto in scadenza e l’arrivo in Serie A è una destinazione più che plausibile. Su di lui c’è però più di qualche club. Anche in questo caso, non solamente italiani.

Proprio il tecnico del club portoghese, Roger Schmidt, in conferenza stampa ha ammesso che sarà molto difficile riuscire a trattenere il giocatore. La Juventus si è fatta avanti nei suoi confronti di Grimando e la speranza è ora quella di consegnarlo nelle mani di Massimiliano Allegri. O a chi sarà l’allenatore della Vecchia Signora durante la prossima stagione.

La Juventus su Grimaldo: operazione a parametro zero

Il solo Alex Sandro non basta più su quella fascia e l’arrivo di Grimaldo alla Juventus consegnerebbe alla Serie A un nuovo terzino sinistro di tutto rispetto. Giocatori abili in quel ruolo scarseggiano e il colpo Grimaldo a parametro zero sarebbe tanta roba.

Il classe 1995 ha il passaporto spagnolo e, prima di confermarsi tra i grandi con il Benfica, ha mosso i primi calci nelle giovanili del Valencia e del Barcellona. Grimaldo sarebbe un rinforzo perfetto per la Serie A. La Juventus spera di convincere il giocatore in tempi brevi.

L’obiettivo è quello di chiudere a parametro zero prima che i grandi top club europei si facciano avanti. Un calciatore come lui, disponibile praticamente senza costi aggiuntivi, ma solo quelli inerenti al contratto, è un’occasione da non lasciarsi scappare.

Il Benfica, dal proprio canto, sembra già rassegnato a dirgli addio. Dopo 7 anni con addosso la maglia delle Aquile, dove ha giocato 280 partite e segnato 23 reti, la sua avventura nella capitale del Portogallo sembra ormai giunta al termine.