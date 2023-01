Calciomercato, addio Atalanta: firma con una big di Serie A

Il calciomercato dell’Atalanta non fa sconti: la formazione orobica può dire addio al suo giocatore, richiesto in Serie A.

La Serie A, tra soste e risultati a sorpresa, alla fine è giunta al termine del girone d’andata. Queste prime diciannove giornate hanno già diramato alcuni importanti verdetti. Il primo è senza dubbio quello legato al Napoli: il club di Luciano Spalletti si è laureato con largo anticipo campione d’inverno.

Ora il distacco tra la prima e la seconda della classe è di ben 12 punti. Complice anche l’ultima brutta sconfitta rimediata in campionato dal Milan. Stefano Pioli e i suoi sono infatti reduci da un pesante k.o. ottenuto all’Olimpico contro la Lazio.

Altra sonora lezione di calcio impartita ai rossoneri. Questa volta ad avergliela data sono stati i biancocelesti di Maurizio Sarri che hanno avuto la meglio contro il Diavolo meneghino grazie ad un roboante 4-0. Altra partita senza appello per il Milan.

Calciomercato, l’Atalanta è pronta a dire addio ad uno dei suoi gioielli

Adesso la zona valevole per la Champions League appare più incerta che mai. Oltre ai rossoneri, che sono secondi da solo un punto sopra alle inseguitrici, vogliono partecipare all’Europa che conta anche Lazio, Inter e Roma. Ma occhio anche all’Atalanta. 4 squadre per due punti. Senza contare i 15 punti di penalizzazioni inflitti alla Juventus.

Se non avesse pagato così caro il caso plusvalenze, la Vecchia Signora sarebbe ancora a lì a lottare per la Champions. Invece, nel girone di ritorno che sta per partire, i bianconeri dovranno dare vita ad una straordinaria rincorsa.

Sempre se vorranno partecipare alla competizione per club più prestigiosa. La stessa che da anni tentano di vincere senza successo. Dopo un periodo fatto di otto vittorie consecutive, tutte senza subire goal, la Juve si è poi fermata davanti agli azzurri e alla Dea.

Attenzione, però, perché Atalanta e Juventus potrebbero essere legate anche dal calciomercato. C’è un calciatore orobico che i bianconeri avrebbero messo nel mirino. Il nome è quello di Joakim Maehle: vicino ad approfittare del calciomercato per salutare l’Atalanta e avvicinarsi alla Juventus. La prestazione offerta in campionato contro la Vecchia Signora potrebbe convincere Massimiliano Allegri a puntare su di lui.

La Juventus su Maehle: jolly ideale per Allegri

L’Atalanta, sempre operativa sul calciomercato in uscita, potrebbe lasciar partire Maehle in cambio di un’offerta convincente. La Juventus, dal proprio canto, è in procinto di salutare Juan Cuadrado e un nuovo esterno destro è quello che ci vuole. Il danese, poi, è in grado di giocare anche a sinistra.

Questa sua duttilità non è passato inosservata al punto che la Juventus avrebbe visto in Maehle un rinforzo ideale. Il suo contratto scadrà nel 2025 e ci vorrà un’offerta vicina ai 15 milioni di euro per convincere i nerazzurri. Soldi che potrebbero entrare già dalla cessione di Weston McKennie. Secondo TMW sempre più vicino al Leeds.