Calciomercato: scambio in corso tra Lazio e Torino

Trattativa di calciomercato in corso tra Lazio e Torino: i due club potrebbero trovare l’accordo e ufficializzare lo scambio di cartellini.

Vigilia di campionato in Serie A dove tra circa 24 ore esatte si darà il via al girone di ritorno. Ad aprire le danze ci penserà il Bologna che alle 18:30 ospiterà lo Spezia al Dall’Ara. Poi, fino a lunedì sera, sarà tempo di vedere all’opera tutti gli altri club.

Scontri di maggiore interessi fissati per domenica sera, quando Roma e Lazio si sfideranno a distanza per un posto in Champions League. Se nel pomeriggio i biancocelesti saranno chiamati ad affrontare la Fiorentina all’Olimpico, i giallorossi saranno invece ospiti al Maradona del Napoli primo in classifica.

Impegno dell’Olimpico delicato soprattutto per il club allenato da José Mourinho che non vorrà perdere il treno che porta nell’Europa che conta. Un passo falso rischia di stravolgere gli equilibri. Proprio com’è successo finora. Erano anni che non si vedeva una lotta così serrata per i primi quattro posti.

Calciomercato, Lazio e Torino vicine allo scambio di cartellini

Dopodiché, una volta concluso il primo turno valevole per il giro di boa, sarà tempo di dedicarsi esclusivamente al calciomercato. Alcune trattative aspettano solo di essere ufficializzate. Tanti i colpi ai piani alti ma non solo.

Anche i club appartenenti alla medio-bassa classifica hanno tutte le intenzioni di sistemare le loro rose in modo da dare vita ad un girone di ritorno memorabile. Tra queste c’è anche il Torino. L’attuale finestra di calciomercato potrebbe infatti vedere Lazio e Torino chiudere uno scambio.

Su di lui c’è un altro club di Serie A. Sanabria piace alla Lazio che lo avrebbe individuato come sostituto dell’infortunato Ciro Immobile. Per chiudere la trattativa, convincendo i granata alla cessione, il club capitolino potrebbe mettere sul piatto il cartellino di un suo giocatore attualmente in rosa.

La Lazio sulle tracce di Sanabria: sul piatto un calciatore biancoceleste

In questa finestra di calciomercato Lazio e Torino sono pronti ad uno scambio di cartellini. Il centrocampista Toma Basic passerebbe ai granata in cambio del centravanti Antonio Sanabria. Dapprima sulle tracce di Ivan Ilic dell’Hellas Verona, ora che il serbo è vicino ad andare al Marsiglia, il club piemontese potrebbe accettare lo scambio con il centrocampista croato.

Il centravanti classe 1996 è cresciuto nelle giovanili del Barcellona e a portarlo in Serie A ci ha pensato il Sassuolo. Era il 2024. Successivamente, Sanabria ha poi vestito la maglia della Roma. Tuttavia, collezionando appena due apparizioni totali senza mai andare a segno.

Le migliori stagioni del sudamericano restano quelle disputare nella massima divisione spagnola con le maglie di Sporting Gijon e Betis. L’unica stagione nella quale è riuscito ad andare in doppia cifra rimane quella a cavallo tra il 2015 e il 2026. In Italia non è mai riuscito ad andare sopra i 6 goal in campionato.