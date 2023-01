By

Il calciomercato del Milan sta diventando caldo. I rossoneri sono tornati a puntare un gioiello attualmente di proprietà del Chelsea.

La finestra di calciomercato ancora in corso, battute conclusive per le trattative invernali, sta regalando diverse sorprese. Soprattutto in Premier League dove sono già stati spesi quasi 500 milioni di euro.

Tra i club più attivi in testa ci sono l’Arsenal capolista, che spera di agguantare il titolo di campione d’Inghilterra proprio come il Napoli spera di vincere lo scudetto in Italia, e il Chelsea che ha invece un gran bisogno di rilanciarsi.

La prima mossa dell’anno da parte dei Blues è stata quella di mandare via il già vincente Thomas Tuchel per affidarsi alla sorpresa Graham Potter. Il tecnico inglese aveva ben fatto con il Brighton ed è stato scelto dalla società londinese per ricostruire il club.

Calciomercato Milan, ha rotto con il Chelsea: addio ad un passo

Il colpo più costoso in casa Chelsea è stato quello che ha visto arrivare Mikhailo Mudryk dallo Shaktar Donetsk. Il suo cartellino è costato 70 milioni di euro più bonus. Insieme all’ucraino sono arrivati anche il difensore centrale del Monaco Benoit Badiashile (40 milioni di euro) e l’ala destra inglese ex PSV Nordi Madueke (35 milioni di euro).

Ma non è tutto, perché con ottime probabilità il Chelsea prenderà anche Christopher Nkunku, attaccante del Lipsia. Oltre, naturalmente, ad aver già speso 11 milioni per il prestito di Joao Felix dall’Atletico Madrid.

Tutto portato a termine nell’arco di pochi giorni. Un così ricco mercato in entrata dovrà per forza di cose spingere il club a qualche cessione. Ecco perché il calciomercato del Chelsea potrebbe presto veder partire un pezzo da novanta: il Milan lo segue.

Trequartista tedesco che non ha avuto i miglioramenti sperati e che secondo fonti inglesi sembrerebbe aver già preparato le valigie. In Serie A c’è il Milan che è sulle tracce di Kai Haertz da tempo e ora potrebbe finalmente portarlo in Italia. Ma molto dipenderà anche dalle operazioni del club rossonero.

Il Milan torna su Havertz: i dettagli dell’operazione

Finestra di calciomercato così florida, che il Chelsea ora dovrà decidere il futuro di Kai Havertz. Secondo The Sun, i Blues sarebbero pronti a lasciarlo partire. Qualche tempo fa mister Potter aveva affermato che, nonostante il tedesco sia felice di giocare per il Chelsea, non gode più di particolare fiducia da parte della squadra.

Quand’è così, l’unica operazione possibile da parte della società diventa la cessione. Difficile pensare che il Milan possa chiudere per Havertz già in questa finestra di calciomercato: piuttosto, il classe 1999 potrebbe diventare un’opzione per il prossimo anno.

Visto il contratto con i londinesi ancora abbastanza lungo, scadrà nel 2025, i meneghini potrebbero pensare ad un prestito con diritto di riscatto. Oppure, qualora il Chelsea dovesse tornare alla carica per Rafael Leao, si potrebbe pensare ad Havertz come contropartita tecnica.

Con Nicolò Zaniolo vicino alla fumata nera, il Bournemouth nelle ultime ore ha scavalco il Milan, e con Charles De Ketelaere che non ha brillato, il club meneghino potrebbe concedersi qualche cosa in più nella batteria dei trequartisti. I Blues pagarono il cartellino del tedesco 80 milioni di euro nel 2020. Soldi finiti nelle casse del Bayer Leverkusen. Ma ora il suo prezzo non è più così alto.