Calciomercato, Scalvini non ha dubbi: il futuro è deciso

Il gioiello di calciomercato dell’Atalanta si chiama Scalvini: giovanissimo difensore che ha già messo in mostra capacità da top player.

A partire da domani pomeriggio in Serie A inizierà ufficialmente il girone di ritorno. Ad aprire le danze ci penseranno Bologna e Spezia. Impegnate a partire dalle 18:00. Poi, sarà il turno di Lecce Salernitana. Mentre sabato, per quanto riguarda le squadre in lotta per un posto in Champions League, a calcare il manto erboso ci penseranno Inter e Atalanta.

Rispettivamente impegnate in trasferta e in casa contro Cremonese e Sampdoria. Due squadre con un piede e mezzo già in Serie B. Prima di loro, alle 15:00 di sabato, in campo anche Empoli e Torino.

Dopodiché, tra domenica e lunedì, andranno in scena anche tutte le altre sfide. Turno all’ora di pranzo affidato al Milan che dovrà con tutte le proprie forze cambiare rotta. Gli ultimi risultati hanno deluso e la prossima occasione per rialzare la testa sarà contro il Sassuolo. A San Siro.

Subito dopo pranzo spazio alla Juventus, che sarà avversaria del Monza. Mentre nel tardo pomeriggio e la sera sarà poi il momento di assistere a due interessanti big match: Fiorentina-Lazio e Napoli-Roma. Due sfide importantissime per l’Europa che conta. Lunedì, a chiudere, il derby del Nordest tra Udinese ed Hellas Verona.

Calciomercato, Scalvini ha parlato di futuro

Ancora un turno a disposizione dei club italiani primi di gettarsi a capofitto negli ultimissimi giorni di calciomercato. Tanti sono i colpi caldi che aspettano solo di andare in porto. Il finestra invernale chiuderà martedì prossimo, il 31 gennaio, e riaprirà a luglio in concomitanza con la fine dei giochi.

Alcuni dei nomi più altisonanti del campionato italiano potrebbero andare via già in questo mese. Altri, piuttosto, potrebbero fare le valigie a fine stagione. Questo è il caso di Giorgio Scalvini: uno dei calciatori italiani più richiesti nel calciomercato.

Vera e propria scoperta di Gian Piero Gasperini, il centrale classe 2003 ha esordito tra i professionisti non ancora maggiorenne e ora gioca come un veterano. Questa sua sicurezza, abbinata a degli ampi margini di miglioramento, ha spinto diversi club italiani e stranieri ad uscire allo scoperto.

Scalvini è un obiettivo di calciomercato. Ciononostante, il difensore è legato alla Dea fino al 2027 e servirà una cifra difficile da rifiutare se si vorrà convincere il club nerazzurro alla cessione.

Scalvini e la Premier League: il giocatore non ha dubbi

Proprio di recente Scalvini ha parlato del suo futuro senza escludere l’argomento calciomercato. Attraverso i microfoni dell’Eco di Bergamo, il calciatore ha ammesso che un giorno gli piacerebbe finire in Premier League. Uno dei campionato obiettivamente più affascinanti del mondo.

Scalvini rimane però un prezzo pregiato del calciomercato. Il suo valore si aggira intorno ai 40 milioni di euro. Una cifra tutto sommato giusta se si considerano età e capacità da parte del giocatore.

In attesa di scoprire cosa ne sarà del suo futuro, il classe 2003 continua a rimanere concentrato sull’Atalanta sperando che anche Roberto Mancini, commissario tecnico della Nazionale, gli dia sempre più spazio anche in azzurro. Maglia dell’Italia che è già riuscito ad indossare in tre diverse occasioni.