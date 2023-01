Calciomercato, addio Skriniar: c’è il sì del sostituto

Il calciomercato dell’Inter passa da Skriniar: il difensore è in procinto di lasciare il club e di fare spazio ad un nuovo innesto.

Da diversi mesi l’Inter è alle prese con il futuro di Milan Skriniar. Il calciatore slovacco, passato dalla Sampdoria ai nerazzurri nell’estate del 2017 in cambio di 30 milioni di euro, è ormai giunto alla fine di questa sua avventura in terra meneghina.

Il difensore ha già preparato le valigie aspetta solo di conoscere quella che sarà la sua nuova destinazione. Tanti i club che sperano di chiudere per il classe 1995. Molti di questi sperano di poter trattare con lui a fine stagione, il contratto con l’Inter scadrà al termine della stagione e un profilo come il suo a parametro zero non può non fare gola.

Tuttavia, ci sono alcuni club che pur di scavalcare la concorrenza sembrano disposti ad accaparrarsi il cartellino di Skriniar già in questa finestra invernale di calciomercato. In cambio, naturalmente di pochi milioni di euro.

Calciomercato, l’Inter saluta Skriniar: addio che si avvicina

Il club maggiormente interessato, secondo gli ultimi aggiornamenti, rimane il Paris Saint Germain. La compagine della Ligue 1 sarebbe in procinto di avanzare un’offerta vicina ai 10 milioni di euro in cambio di un giocatore che in casa nerazzurra appare ormai al di fuori del progetto. L’ultimo riprova è arrivata in campionato contro l’Empoli.

Quando cinque minuti prima dell’intervallo, lo slovacco si è fatto espellere per un fallo da codice penale. Il rosso ha costretto l’Inter a giocare tutta la ripresa in inferiorità numerica. Senza contare la squalifica che non gli consentirà di sfidare la Cremonese domani alle 18:00. Ma poco importa, perché già domani Skriniar potrebbe non essere più un giocatore dell’Inter.

Anche se l’amministratore delegato del club meneghino Giuseppe Marotta ha detto di non avere fretta, nei piani del club c’è sicuramente un obiettivo: quello di monetizzare facendo cassa. Dopodiché, l’Inter sarà pronto per consegnare nelle mani di mister Simone Inzaghi un nuovo acquisto.

Il rinforzo dell’Inter in questa finestra di calciomercato può essere Chris Smalling. Altro difensore in scadenza di contratto che sembra aver fatto il suo tempo alla Roma. L’Inter vuole Smalling e lo vuole subito. Prima bisognerà però convincere José Mourinho che non vorrà di certo rimanere con un difensore centrale in meno.

L’Inter punta Smalling: il difensore ha detto sì

A chiedere la cessione in questa fase di calciomercato è stato proprio lo stesso Smalling che ormai sembrerebbe gradire solo l’Inter. A rivelare la notizia del suo imminente addio è stato TMW. A quanto pare il difensore inglese avrebbe espressamente richiesto alla società giallorossa di cederlo in questa finestra invernale di trattative.

Anche per l’ex Manchester United la situazione contrattuale è la stessa del nerazzurro: il contratto è in scadenza e il suo club, piuttosto che lasciarlo partire a zero, gradirebbe ottenere qualcosa adesso. Nelle casse della Roma potrebbero perciò finire qualcosa come 5 milioni di euro.

Operazione di calciomercato dell’Inter assolutamente in linea con le ultime campagne acquisti. Visto che l’arrivo di Smalling all’Inter ricorderebbe molto quello di altri due suoi ex compagni nella Capitale. Il riferimento è tutto per Edin Dzeko ed Henrikh Mkhitaryan.