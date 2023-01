Calciomercato: 90 milioni per Chiesa, cessione folle

Che sia mercato o vicende extra-campo, la Juventus è al centro delle prime pagine dei giornali. Stavolta il nome è di quelli roboanti: Chiesa potrebbe essere ceduto.

Al di là delle apparenze, in casa Juventus l’atmosfera non è delle più serene. I 15 punti di penalizzazione in classifica, l’indagine penale di Torino e quella potenzialmente in arrivo dalla Uefa, stanno decisamente destabilizzando l’universo della Continassa.

Non bastasse la già pesantissima sanzione inflitta dalla Corte Federale d’Appello, la Juventus nel calciomercato di fatto è bloccata. In entrata non si sblocca alcuna trattativa, più facile, invece, realizzare affari in entrata. Vendere serve a dare fiato ai bilanci, soprattutto potrebbe essere meglio farlo ora, piuttosto che con un altra batosta giudiziaria sul groppone. Ipotesi questa che non va assolutamente scartata.

Juventus: esiste rischio penalizzazione bis

I processi che ancora attendo la Juventus, infatti, potrebbero incidere sia in questa sessione di trattative, sia in quelle a venire. I rumors di una sanzione ulteriore, legata al secondo procedimento incardinato in Figc, non vanno assolutamente sottovalutati. Purtroppo, per la Vecchia Signora le carte ci sono, difendersi non sarà una passeggiata.

Il processo, come noto, è quello delle scritture private tra la Juventus e alcuni giocatori. Accordi per postdatare il pagamento di alcuni stipendi – la stagione è quella 2019-2020 – che però non sarebbero mai stati depositati in Lega. I beninformati parlano addirittura di rischio retrocessione. Per tutte queste ragioni, il nuovo board della Juventus fatica a respingere le proposte in arrivo nel calciomercato per i propri big. I più aggressivi, data la liquidità, restano i club inglesi.

Due club della Premier su Federico Chiesa

Il nome più gettonato in Inghilterra è quello di Federico Chiesa. La punta ligure è nel mirino di tanti club, un colpo di mercato sensazionale, considerata l’età e la versatilità dell’ex viola. Ha compiuto 25 anni il 25 ottobre, scadenza nel 2025, il figlio d’arte in questo mercato è stato cercato da due club della Premier in particolare. Il primo a muoversi è stato il Liverpool di Jurgen Klopp. Il tecnico tedesco ha pensato a Chiesa quale sostituto del possibile partente, Mohamed Salah. I Reds però sarebbero stati superati da un altro sodalizio storico.

Lo United spara alto: 90 milioni per l’ex Fiorentina

Secondo l’edizione odierna del The Sun, il Manchester United avrebbe deciso di accelerare per il campione d’Europa in carica. I Red Devils hanno deciso di dare una sterzata importante al proprio mercato, per farlo hanno scelto Federico Chiesa. Finito di pagare dalla Juventus la scorsa estate alla Fiorentina – conto totale 45 milioni – il Manchester United appare disposto a mettere sul tavolo ben 90 milioni. Cifra di assoluto rispetto, se la Juventus aprirà un varco, lo United porterà a termine l’affare già in questa sessione di calciomercato.