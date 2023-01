Calciomercato Roma, arriva dalla Premier: i giallorossi lo riportano in Serie A

Il calciomercato della Roma è giunto ad un punto di svolta: i giallorossi stanno per chiudere un affare con la Premier League.

Ultime ore di trattative bollenti per i giallorossi che continuano ad avere a che fare con la vicenda legata all’addio di Nicolò Zaniolo. Il centrocampista della Nazionale è ad un passo dal dire addio alla città eterna.

Il suo attuale club di appartenenza aspetta solo che il giocatore prepari i bagagli. Proprio negli ultimissimi giorni, la dirigenza capitolina ha fatto di tutto per convincere il suo fantasista da accettare l’offerta del Bournemouth. Il club inglese avrebbe sborsato ben volentieri circa 30 milioni di euro in cambio del classe 1999.

La Roma, dal proprio canto, avrebbe accettato di buon grado. Tuttavia, l’affare è saltato a quanto pare a causa della volontà del giocatore. La destinazione, che lo avrebbe visto approdare in una squadra in lotta per non retrocedere, pare non abbia convinto Zaniolo che si è così preso ulteriore tempo per decidere.

Calciomercato, la Roma è tornata a guardare in Premier League

Ma non è tutto. Perché da qualche ora a questa parte la Roma è alle prese anche con la partenza di Chris Smalling. Il difensore centrale è in scadenza di contratto, come il suo compagno di squadra, e pare abbia chiesto anche lui di essere ceduto.

Una decisione che avrebbe immediatamente messo in moto l’Inter. La compagine meneghina, che molto presto saluterà Milan Skriniar, ha visto nell’ex Manchester United il sostituto perfetto: conosce la Serie A, costa poco e si è rivelato una garanzia.

Forse l’unica pecca in questo caso è l’età avanzata del giocatore. Ciononostante, rimane l’alternativa low cost migliore per i nerazzurri. Tuttavia, il calciomercato della Roma è fatto anche di affari in entrata.

Viste le imminenti cessioni, mister José Mourinho avrebbe già chiesto alla società qualche rinforzo aggiuntivo. A centrocampo ma anche in difesa. Il nome caldo per la retroguardia della Roma è quello di Axel Tuanzebe. Difensore classe 1997 messo alla porta dai Red Devils.

La Roma valuta il colpo Tuanzebe: può tornare in Serie A

Il contratto di Tuanzebe scadrà a fine stagione e la Roma con lui si aggiudicherebbe un rinforzo in difesa già in questa sessione di calciomercato. Dato per scontato l’imminente passaggio di Smalling all’Inter, Mourinho rimarrebbe con pochi centrali di ruolo e questo non va bene.

Specialmente per un club come quello giallorosso che ha tutte le carte in regola per tornare in Champions League. Questi ultimi giorni di calciomercato potrebbero regalare alla Roma l’arrivo di Tuanzebe. Convincere lo United e il giocatore non sarà difficile.

Il lato complicato sarà piuttosto quello di riuscire a trovare un degno sostituto del classe 1989 promesso sposo dei nerazzurri. Tuanzebe ha già giocato in Serie A, con la maglia del Napoli, ma senza successo. Una volta tornato a Manchester è stato cercato un altro prestito ma nemmeno lì è andata bene.

La Roma, visto che in passato ha già pescato bene dai Red Devils, potrebbe tornare a fare affari con il club che ha già avuto come tecnico lo Special One. Il calciomercato chiudere martedì prossimo, per questo le prossime saranno ore roventi.