Calciomercato, Ziyech in Italia: l’affare è targato Sabatini

Nuovi retroscena di calciomercato circa Ziyech in Serie A: il marocchino e l’Italia non sono mai stati così ad un passo. Parola di Sabatini.

In questo momento la Serie A è concentrata sulla prima giornata valevole per il girone di ritorno. Tuttavia, il weekend attualmente in corso sarà di assoluta importanza anche per quanto riguarda le ultimissime trattative.

La finestra invernale di calciomercato, nota anche come finestra di riparazione, sta per terminare e non c’è più tempo da perdere. Diversi club italiani sperano di perfezionare i loro colpi: in entrata e in uscita. Qualche anno fa le società italiane, soprattutto quelle di Serie A, non avrebbero avuto di questi problemi.

Ora, invece, ad essersi aggiudicata lo scettro di regina del calciomercato è stata la massima divisione inglese. A giudicare da quello che i club di Premier League hanno già speso, sembra davvero un campionato a parte. Così superiore rispetto alle altre realtà europee che il campionato d’oltremanica potrebbe essere tranquillamente una Superlega. Basti pensare all’affare Nicolò Zaniolo.

Calciomercato Serie A, la verità su Ziyech

Il centrocampista in uscita dalla Roma era infatti conteso dal Milan, campione d’Italia in carica e dal Bournemouth, club in lotta per non retrocedere. E pensare che per un momento a scavalcare i freschi vincitori dello scudetto erano stato proprio gli inglesi con un piede nella serie cadetta.

Un chiaro segnale di come tra un campionato e l’altro ci sia un dislivello incredibile. Ma d’altro canto, la Premier League ha quasi smesso di fare notizia sotto quest’aspetto. Tornando agli affari nostrani, il calciomercato in Italia parla soprattutto di trattative in uscita. Oltre a quello del giallorosso si è fatto rovente anche il nome di Milan Skriniar.

Prossimo a dire addio all’Inter per accasarsi all’estero. Ciononostante, qualcosa bolle in pentola anche in entrata. Questa sessione di calciomercato ha visto protagonista Hakim Ziyech: secondo indiscrezioni molto vicino alla Serie A. Su di lui continua ad esserci la Roma, che lo aveva indicato come possibile sostituto del classe 1999 della Nazionale, ma non solo.

Sabati senza filtri: Ziyech in Serie A

Proprio di Ziyech ha da poco parlato il direttore sportivo Walter Sabatini, ammettendo quanto il marocchino sia stato già vicino alla Serie A. Dichiarazione rilasciata dall’addetto ai lavori in diretta ai microfoni di TVPlay.

Nel corso dell’intervista Sabatini ha raccontato il colpo di calciomercato targato Ziyech. Il magrebino ora ha quasi 30 anni e si tolto delle belle soddisfazioni in carriera. Ciononostante, prima che il suo nome diventasse così noto, era stato Sabati ad accorgersi di lui per primo. All’epoca lavorava proprio per la Roma.

Il DS ha infatti ammesso che anni fa poteva essere lui a portarlo in Serie A: costo del cartellino che si aggirava intorno agli 8 milioni di euro. Insomma, l’ex direttore sportivo di Lazio e Roma, tra le altre, ha sempre avuto un certo fiuto per gli affari.

Peccato, però, che adesso il potere d’acquisto del massimo campionato italiano non sia più quello di una volta. Forse anche perché affaristi bravi come Sabatini ce ne sono sempre meno in questo sport. La Serie A spera di chiudere l’affare Ziyech in questa finestra di calciomercato. Della serie meglio tardi che mai.