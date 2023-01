Calciomercato Milan: colpo dall’Atletico, c’è il sì dell’allenatore

Gli affari di calciomercato in casa Milan non sono ancora finiti: i rossoneri hanno messo gli occhi addosso ad un calciatore dell’Atletico.

Situazione a dir poco disastrosa in casa Milan. La formazione vincitrice della scorsa Serie A, da quando è tornata in campo dopo la Coppa del Mondo, non è più riuscita a trovare il passo delle prime giornate. Complici alcuni protagonisti del passato decisamente sottotono.

In primis c’è Rafael Leao. L’esterno d’attacco portoghese qualche settimana fa aveva ricevuto degli importanti elogi da parte del mister. Ma da quel momento le sue prestazioni sono calate vertiginosamente. Per qualcuno, nella testa dell’esterno c’è solo un pensiero: l’addio.

Tempo addietro si era interessato al suo acquisto il Chelsea. Solo che alla fine non se n’è fatto nulla. Chissà che questo non abbia scosso il talento rossonero. Discorso molto simile anche per Theo Hernandez. Assolutamente irriconoscibile rispetto a qualche partita fa.

Calciomercato, il Milan guarda in casa dell’Atletico

In questo gennaio 2023 giunto ormai al termine, il Milan è riuscito a vincere solo la prima giornata: quella disputata in casa della Salernitana. Dopodiché, il cammino è stato da incubo. Solo cinque punti conquistati in un mese e doppia eliminazione, dalla Coppa Italia e dalla Supercoppa italiana, per loro.

Per non parlare delle recenti goleade subite contro Lazio e Sassuolo: ben 9 goal incassati in due partite. Decisamente un po’ troppo per un club che fino a poco fa puntava allo scudetto. Questo ha spinto la società meneghina a porsi delle domande. Sull’allenatore ma anche sulla rosa a sua disposizione.

Molto presto il club lombardo potrebbe dare vita ad una nuova rivoluzione. Il calciomercato del Milan passa da alcuni interessanti nomi in uscita. Ormai pronti a dire addio al loro attuale club di appartenenza. Uno di questi è quello di Nicolò Zaniolo, in uscita dalla Roma.

Ma il classe 1999 non è il solo. Anche Saul Niguez è infatti un obiettivo di calciomercato del Milan. Canali d’informazione vicini ai rossoneri in tempi non sospetti hanno accostato lo spagnolo al Diavolo. Ora, però, il suo passaggio in Serie A potrebbe diventare reale.

Al Milan piace ancora Saul: Simeone ha detto sì

Il calciomercato del Milan ha bisogno di rinforzi e il nome che la società continua ad osservare è quello di Saul. Proprio in occasione del match con l’Osasuna, dove il centrocampista iberico ha segnato il goal dell’1-0 consegnando ai suoi tre punti, il tecnico Diego Pablo Simeone ha fatto chiarezza sul suo futuro.

Ammettendo che Saul ha chiesto di essere ceduto durante questa o la prossima finestra di calciomercato. Il classe 1994 ha un contratto che scadrà nel 2026 ma dopo tanti anni sembra ormai pronto a salutare di nuovo l’Atletico Madrid. Già qualche anno fa aveva provato ad andare via, abbracciando il progetto del Chelsea, solo che pochi mesi dopo è tornato nel club che lo ha cresciuto.

Adesso, però, Saul ha nuovamente chiesto di essere ceduto e il Milan potrebbe tornare alla carica. Il costo del cartellino del centrocampisti si aggira intorno ai 20 milioni di euro. Cifra tutt’altro che proibitiva. Il Milan valuta e pensa al colpo dall’Atletico Madrid.