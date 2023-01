Calciomercato: pazza Inter, subito la firma con i nerazzurri

Il calciomercato dell’Inter è ancora aperto: il club nerazzurro continua a lavorare per chiudere l’affare con il Siviglia.

Ai vertici della classifica l’unica squadra che è riuscita a tenere il passo del Napoli, si fa per dire visto che i partenopei sembrano avere una marcia in più rispetto alle avversarie, è stata l’Inter.

Prima giornata del girone di ritorno a dir poco disastrosa per i rivali del Milan e dell’Inter che sono entrambi stati amaramente battuti in casa. Se la Vecchia Signora è crollata alla Stadium sotto i colpi del Monza (0-2), il Diavolo rossonero invece stato sommerso di goal dal Sassuolo (2-5).

Considerando che gli azzurri di Luciano Spalletti continuano a non perdere colpi, il campionato sembra già finito. Basta pensare allo scudetto, meglio concentrarsi sulla zona dedicata alle competizioni europee. La bagarre per la Champions e per l’Europa League potrebbe davvero durare fino alla fine.

Calciomercato Inter, si tratta con il giocatore: subito la firma sul contratto

Le sorti di alcuni club, e di alcuni allenatori, potrebbero dipendere proprio da quello che sarà il piazzamento finale in campionato. Ad oggi le squadre in lotta per l’Europa che conta sono diverse.

Oltre ai meneghini e alla Juve, attenzione anche all’Atalanta, alla Roma e alla Lazio. Tre squadre che stanno disputando un buon campionato e che sperano di partecipare alla prossima edizione del torneo per club più prestigioso che ci sia. Per quanto riguarda l’Inter, la formazione di mister Simone Inzaghi in questo momento è alla prese con la vicenda Milan Skriniar.

Il difensore slovacco è in procinto di andare via e i nerazzurri sperano solo di trovare la soluzione migliore per tutti. A proposito di parametri zero, occhi puntati anche su Stefan De Vrij e su Roberto Gagliardini.

Entrambi in scadenza di contratto il cui futuro appare lontano da Appiano Gentile. Per forza di cose l’Inter dovrà gettarsi nel calciomercato in cerca di rinforzi: in difesa e a centrocampo. Il calciomercato dell’Inter passa anche da Nemanja Gudelj. Esperto centrocampista serbo in uscita dal Siviglia.

All’Inter piace Gudelj: in Serie A a parametro zero

L’Inter è sulle tracce di Gudelj da anni ma in questa finestra di calciomercato potrebbe finalmente arrivare la firma. Il centrocampista ha un contratto con gli andalusi che scadrà al termine della stagione e tutto lascia presagire che alla fine sarà costretto a cercarsi una nuova squadra.

Proprio di recente il Siviglia, rivela Mundo Deportivo, si è messo al lavoro per chiudere l’operazione Pape Guaye. Giovane centrocampista pronto a prendere il posto del trentunenne serbo. Per Gudelj questa è l’opportunità di venire in Italia, sponda Inter.

I nerazzurri hanno tempo fino a marzo per convincere il centrocampista ad abbracciare finalmente i colori nerazzurri. La sua esperienza, ha giocato in Europa con il club e anche agli ultimi Mondiali con la Serbia, farebbe piuttosto comodo all’Inter.

Anche perché oltre a Gagliardini anche un suo compagno di reparto potrebbe andare. Fari puntati su Marcelo Brozovic: richiestissimo dal Barcellona. L’Inter spera di chiudere un vecchio obiettivo di calciomercato: Gudelj in Serie A è possibile.