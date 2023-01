Roma, Pinto annuncia: Zaniolo via in 48 ore, c’è speranza

La Roma è pronta a cedere Zaniolo: il direttore sportivo giallorosso, Thiago Pinto, non ha dubbi sul futuro del centrocampista.

Tutto pronto per la sfida di cartello di giornata: quella tra Napoli e Roma. La compagine partenopea, che si è già aggiudicata il titolo di campione d’inverno, ha la possibilità di allungare sulle rivali.

La formazione giallorossa, dal proprio canto, ha invece la possibilità di guadagnare terreno utile per tornare ad occupare un posto in Champions League. Obiettivo che José Mourinho e i suoi uomini non vorranno lasciarsi scappare.

La risalita del club capitolino, tuttavia, dovrà avvenire senza Nicolò Zaniolo. Il fantasista nato nel 1999 e attualmente di propria della Roma, ha manifestato la volontà di abbandonare il club e i giallorossi si sono decisi: l’unica strada è ora la cessione.

Roma, Thiago Pinto ha deciso: svelato il futuro di Zaniolo

Il fantasista nel giro della Nazionale ha già rifiutato l’offerta del Bournemouth. Club inglese che avrebbe rimpinguato le casse della Roma offrendo ben 30 milioni di euro. Somma che altri club difficilmente sembrano disposto ad offrire per un calciatore il cui contratto scadrà al termine della prossima stagione.

Nemmeno il Milan campione d’Italia in carica, meta a quanto preferita dal calciatore, pare intenzionato a sborsare una cifra così importante. La Roma dovrà sfruttare bene le ultimissime ore di mercato per chiudere l’uscita di Zaniolo con il miglior incasso possibile. La formazione capitolina ha bisogno di soldi utili da reinvestire negli affari in entrata.

Il calciomercato della Roma passa soprattutto dalla cessione di Zaniolo. Se dovesse andare via in tempi brevi, il club dello Special One potrebbe sfruttare l’ultimo giorno di trattative per consegnare al tecnico lusitano un rinforzo in più.

Mourinho ha bisogno di tutto l’aiuto possibile per tornare nell’Europa che conta. Proprio a margine della sfida del Maradona il direttore sportivo della Roma, Thiago Pinto, ha parlato di calciomercato facendo chiarezza sulla situazione Zaniolo. Nemmeno convocato per la sfida con i primi della classe.

Ancora 48 ore per vendere Zaniolo: le dichiarazioni del DS

La speranza del DS è quella di vendere Zaniolo entro 48 ore: il tempo che rimane alla Roma prima della definitiva chiusura del calciomercato. Come ha ammesso l’addetto ai lavori giallorosso ai microfoni di DAZN: “Zaniolo ha chiesto di andare via a con il procuratore abbiamo trovato una soluzione”.

Peccato però che, come detto, il Bournemouth non sia una destinazione gradita al calciatore che così facendo ha complicato e non poco i piani di mercato della Roma. Ancora due giorni a disposizione della società capitolina per tentare di vendere il suo ormai ex gioiello.

Tuttavia, qualora non si dovesse trovare una soluzione congeniale ad entrambe le parti, la Roma potrebbe addirittura pensare ad un suo reinserimento in rosa. La speranza della Roma, però, è quella di vendere Zaniolo in questa finestra di calciomercato.