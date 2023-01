Calciomercato Inter: arriva dalla Premier, si chiude in poche ore

Il calciomercato dell’Inter non si è ancora concluso: il club meneghino tratta con un club di Premier League.

Giornata di campionato favorevole all’Inter che grazie ai tre punti ottenuti in rimonta contro la Cremonese è riuscita a balzare al secondo posto in classifica. Complici anche i risultati di Milan, Roma e Lazio. Le pretendenti, infatti, non sono riuscite ad andare oltre il pareggio. Almeno per quanto riguarda i biancocelesti.

I rivali rossoneri e i giallorossi hanno invece perso. Roboante sconfitta per i meneghini che sono stati battute per 5 reti a 2 per il Sassuolo. Una sconfitta così eclatante che in casa milanista hanno cominciato ad interpellarsi sul futuro. La panchina di Stefano Pioli non è mai stata così in bilico.

Per gli uomini di Mourinho è invece arrivata una sconfitta contro il Napoli primo della classe. Ora, però, i pensieri dei club di tutta Italia sono esclusivamente dedicati al calciomercato. L’Inter ha in serbo alcuni colpi a sorpresa per queste battute conclusive.

Calciomercato, l’Inter studia il colpo last minute: piace un calciatore della Premier League

La finestra invernale chiuderà martedì sera, perciò tra poche ore, e sarà compito dei nerazzurri andare a caccia di rinforzi. Simone Inzaghi ha problemi prevalentemente in difesa è c’è bisogno di qualcosa in più.

Forze fresche potrebbe permettere al Biscione di giocare un girone di ritorno con maggiore serenità. Il calciomercato dell’Inter si concentrerà sul reparto arretrato. Con Milan Skriniar destinato al Paris Saint Germain, e con Stefan De Vrij fuori dal progetto, gli unici centrali di ruolo rimangono Francesco Acerbi e Alessandro Bastoni.

Rosa numericamente un po’ di ridotta per un club il cui modulo standard è il 3-5-2. Per questo la nuova suggestione di calciomercato dell’Inter si chiama Japhet Tanganga. Giovane centrale del Tottenham che potrebbe sbarcare in Serie A proprio grazie ad Antonio Conte.

Inter su Tanganga: lo manda Conte

Tanganga ha trovato pochissimo spazio con il Tottenham e questo ha fatto di lui un obiettivo di calciomercato in uscita: l’Inter, a caccia di rinforzi, lo sta valutando. Il classe 1999, il cui minutaggio ha lasciato particolarmente a desiderare, potrebbe chiudere per il suo trasferimento in Italia già nelle prossime ore.

Anche perché ne restano poche a disposizione dei club. L’Inter spera di usufruire delle ultime ore di calciomercato per consegnare a mister Inzaghi il cartellino di Tanganga. Attualmente il ventiquattrenne ha un contratto che lo lega agli Spurs fino al 2025. Ma questo non determinerà la sua permanenza in Inghilterra, anzi.

Secondo il Corriere dello Sport, edizione odierna, l’Inter avrebbe già sondato il terreno. Tuttavia, una raccomandazione da parte di Conte potrebbe essere determinante. In alternativa, i nerazzurri valutano anche altri profili provenienti dalla Premier League. Da qualche ora è infatti venuto alla luce anche il nome di Victor Lindelof. Poco spazio per lui al Manchester United.

Attenzione anche ai profili italiani: Chris Smalling e Rodrigo Becao su tutti. L’inglese ha chiesto di essere ceduto e, visto che la Roma è vicina a chiudere per un nuovo difensore, potrebbero lasciarlo partire di buon grado. Più difficile, invece, la pista che porta al brasiliano dell’Udinese.