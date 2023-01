Esonero Pioli: l’annuncio di Tuttosport

Il Milan valuta l’esonero di mister Stefano Pioli: la panchina del tecnico rossonero è più in bilico che mai.

L’ultima volta che il Milan subì almeno cinque goal in casa in campionato fu 26 anni fa. Era il 1997 e a sommergere i rossoneri di goal, in quell’occasione, fu la Juventus. Da quel momento i meneghini non avevano più fatti i conti con una simile debacle.

Almeno fino a qualche ora fa, quando a San Siro si è presentato un Sassuolo reduce, tra l’altro, da un pessimo momento di forma. La formazione allenata da Alessio Dionisi, la cui panchina era clamorosamente traballante, ha avuto la meglio contro il Milan grazie ad una roboante vittoria.

2-5 per i neroverdi e crisi piena per il club vincitore dell’ultimo scudetto. Ora in casa rossonera non ci sono più certezze, ma solo dubbi. La formazione guidata da Stefano Pioli dovrà assolutamente invertire la rotta per non rischiare di dover cedere il passo Champions League alle rivali. Per riuscirci, il Milan ha bisogno di dare una forte scossa al proprio ambiente.

L’esonero di Pioli si avvicina: la panchina rossonera traballa più che mai

Nemmeno la finestra invernale di calciomercato pare possa dare sollievo ai meneghini. Fino a poche ore fa i rossoneri sembravano in vantaggio su Nicolò Zaniolo, tuttavia l’offerta avanzata nei confronti del giocatore non ha soddisfatto la Roma che piuttosto ha preferito prendere tempo.

Un nuovo innesto potrebbe certamente dare maggiore smalto ad un Milan decisamente poco brillante. In questo 2023 appena cominciato i risultati ottenuti dai rossoneri sono stati a dir poco disastrosi. Per questo, secondo l’edizione odierna di Tuttosport, nessuno è più certo del proprio posto in squadra.

L’esonero di Pioli appare ormai imminente. A decidere la sorte del tecnico emiliano saranno le prossime sfide. Febbraio sarà un mese assolutamente importante per il futuro del club e del mister. In caso di esonero di Pioli, il Milan dovrà cercare un nuovo allenatore.

Ci sono alcuni nomi che potrebbero fare al caso dei meneghini. Situazione che verrà valutata nelle prossime settimane. Anche se, salvo una crisi ancora più nera, l’attuale guida tecnica del club dovrebbe arrivare fino a fine stagione.

Milan, le alternative per il dopo Pioli: i nomi preferiti dal club

L’esonero di Pioli è una possibilità più concreta: dopo quattro anni, il Milan potrebbe decidere di cambiare allenatore. Il nome più gettonato, attualmente senza squadra, è quello di Thomas Tuchel.

Vincitore della Champions League con il Chelsea mandato via dai Blues ad inizio stagione. Il tedesco rivoluzionerebbe e non poco il club con le sue idee di calcio. Le alternative in caso di esonero di Pioli non mancano.

Specialmente guardando ai nomi in questo momento senza panchina. L’altro sogno proibito, più volte accostato alla Serie A, è quello di Zinedine Zidane. Tra gli italiani, il più ambito è Roberto De Zerbi.

L’allenatore del Brighton sta facendo bene in Premier League e finalmente un top club italiano potrebbe dargli la tanto bramata chance. Le prossime settimane saranno decisive per la panchina rossonera.