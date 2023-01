Juventus: alla fine il colpo arriva, Allegri accontentato

La Juventus vuole accontentare mister Allegri mettendo a segno almeno un colpo entro la fine del calciomercato invernale.

Girone di ritorno tutto in salita per la Juventus che alla prima sfida valevole per il giro di boa ha subito una brusca sconfitta in casa contro il Monza. Passo falso che ha visto i brianzoli scavalcare persino la Vecchia Signora in classifica. In seguito ai 15 punti di penalizzazione, la compagine bianconera è ora la tredicesima forza del campionato.

Esattamente a +11 sulla zona retrocessione a a -15 dalla Champions League. In queste 18 partite che rimangono a disposizione dei club italiani, naturalmente escluse le coppe, la formazione di Massimiliano Allegri dovrà gettare il cuore oltre l’ostacolo e sperare di ottenere un piazzamento valido per le competizioni UEFA. In attesa, poi, di capire quello che sarà il futuro della società più titolata del Belpaese.

Juventus, la trattativa che può accontentare Allegri

In attesa di capire quale sarà il piazzamento finale della Juventus, la dirigenza continua a lavorare per regalare al club e ai tifosi un futuro quanto più prospero possibile. Il primo passo sarà quello di valutare mister Allegri. Il tecnico livernese è in bilico ma alla fine potrebbe riuscire a confermarsi sulla panchina bianconera per un altro anno almeno.

La nuova Juventus ha voglia di continuare a credere alle idee di gioco di uno degli allenatori più vincenti della sua storia. Per farlo, la Juventus è pronta ad accontentare Allegri intervenendo sul calciomercato.

Il tecnico ha chiesto diversi profili e qualcuno potrebbe vestire la casacca a righe verticali bianconere già a partire dalla finestra di mercato attualmente in corso. Le battute conclusive di calciomercato potrebbero regalare Isco alla Juventus. Giocatore attenzionato da diversi club di Serie A ma ora vicinissimo alla Vecchia Signora.

In Spagna non hanno dubbi circa il futuro dell’ex Real Madrid. Il fantasista spagnolo ha iniziato la stagione con il Siviglia ma a metà campionato è stato svincolato. La Juventus potrebbe dargli il benvenuto senza spendere un ero. Ingaggio escluso, ovviamente.

Il nuovo obiettivo di calciomercato della Juventus si chiama Isco

Ancora un paio di giorni a disposizione della Juventus per chiudere Isco, il calciomercato sta per chiudere e il club ha bisogno di muoversi. Sulle tracce del calciatore, fino a poco fa, c’erano Fiorentina e Roma. Ora, però, secondo BeSoccer, i bianconeri sarebbero passati in vantaggio.

Con il recente infortunio rimediato da Arkadiusz Milik, il club potrebbe pensare di fare un piccolo sforzo e di accontentare così Allegri consegnando nelle sue mani un nuovo giocatore offensivo. Lo spagnolo e il polacco sono molto diversi. Ciononostante, una figura come quella di Isco potrebbe fare da collante tra attacco e centrocampo.

Un po’ quello che faceva Paulo Dybala prima del suo addio. In questi giorni la Juventus tornerà sul calciomercato sperando di consegnare ad Allegri il cartellino di Isco. Il calciatore, dal proprio punto di vista, non vede l’ora di riallacciarsi gli scarpini e di tornare a giocare.