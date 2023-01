Mourinho svela: ecco chi comprerà Osimhen

Parole al miele da parte di Mourinho nei confronti di Osimhen: allenare l’attaccante del Napoli sarebbe un sogno per il tecnico portoghese.

Alla fine anche il big match della 20^ giornata se l’è aggiudicato il Napoli. La formazione prima della classe ha battuto la Roma nel posticipo domenicale e si è confermata ancora una volta ben salda al comando della classifica di Serie A.

In seguito a quanto successo nel primo turno valevole per il girone di ritorno, la graduatoria del campionato italiano vede gli azzurri in vetta a quota 53 punti. Un distacco di 13 lunghezze rispetto all’Inter secondo in classifica. A consegnare la vittoria al club allenatore da Luciano Spalletti ci hanno pensato il solito Viktor Osimhen e il bomber di scorta, si fa per dire, Giovanni Simeone.

Il Cholito ha segnato il goal in rimonta che ha permesso ai padroni di casa di ottenere altri tre punti preziosi. Piccola battuta d’arresto per i giallorossi che rimangono comunque in scia del quarto posto. Solo un punto li divide dalla zona Champions League.

Mourinho in conferenza stampa: nessun dubbio su Osimhen

Il centravanti nigeriano si è reso protagonista di un’altra grande prova. La rete segnata ieri sera al Maradona lo ha consacrato in vetta alla classifica marcatori. Al primo posto c’è sempre l’attaccante del Napoli, seguito da Ademola Lookman dell’Atalanta e da Lautaro Martinez dell’Inter.

Gli unici tre giocatori attualmente in doppia cifra. L’ennesima prestazione maiuscola di Osimhen non ha lasciato indifferenti gli addetti ai lavori. Lo sa bene il tecnico rivale, José Mourinho, che al termine della sfida ha rilasciato parole al miele per la punta nigeriana.

Senza mezzi termini, Mourinho in conferenza stampa ha ammesso di avere ancora un desiderio: quello di allenare Osimhen. Ciononostante, per potersi mettere il classe 1998 ci vuole un club con tanti soldi.

Mourinho sa bene che la sua Roma non può permetterselo. Sotto la guida di Mourinho Osimhen potrebbe fare il definitivo salto di qualità. Il portoghese ha poi anche lusingato il giocatore accostandolo ad un mostro sacro del calcio come Didier Drogba.

Mourinho loda Osimhen: è il sogno proibito del portoghese

Nella conferenza stampa post Napoli-Roma, Mourinho ha ammesso quanto gli piacerebbe essere l’allenatore di Osimhen. Chissà che i due in futuro non possano riunirsi.

“A Viktor ho fatto i complimenti per il goal, è stato incredibile – ha esordito il tecnico giallorosso che ha poi proseguito dicendo – stavo per battere le mani dalla panchina quando l’ho visto”. Insomma, ad un intenditore di calcio come Mou non è di certo sfuggita la grande prova del centravanti nigeriano.

Dopodiché, in paragone con il suo ex pupillo ai tempi del Chelsea: “Osimhen non ha bisogno di tuffarsi. Il paragone con Drogba ci sta ma lui non si tuffava“. Poi la dichiarazione d’amore: “E’ un attaccante fantastico, se fossi in un club con tanti soldi lo comprerei“.

Appena pochi giorni fa dall’Inghilterra hanno cominciato a rimbalzare una serie di voci circa un possibile ritorno del portoghese sulla panchina dei Blues. In quel caso, al Chelsea Mourinho avrebbe la possibilità di acquistare Osimhen.

Chissà che quanto successo ieri nel post gara di Napoli-Roma non possa essere un’anticipazione di quello che accadrà a partire dalla prossima estate. Quando Mourinho decide è difficile non accontentarlo.