Roma: Zaniolo cambia idea, ha deciso dove giocherà

In casa Roma continua a tenere banco la vicenda Zaniolo: il fantasista giallorosso è alle prese con il suo futuro.

Ancora due giorni di calciomercato e poi la finestra invernale chiuderà ufficialmente i battenti. Diversi club, italiani e non solo, hanno bisogno di qualche intervento per sistemare le loro rose.

In Serie A, ad esempio, la lotta per la Champions League è serratissima e innesti di qualità farebbero di sicuro la differenza in questo appena cominciato giro di boa. Tanti sono i nomi in entrata ma certamente sono di più quelli in uscita.

Lo sa bene la Roma di José Mourinho che da qualche settimana ha già programmato almeno un paio di partenze di lusso. Il primo nome, che ha scaturito un certo scossone in casa giallorossa, è stato quello di Rick Karsdorp. Terzino destro olandese messo alla porta dallo stesso tecnico portoghese. Poi, a fare ancora più scalpore, ci ha pensato Nicolò Zaniolo.

Roma, si valuta il futuro di Zaniolo

Tra la Roma e Zaniolo sembra ormai giunto il momento di dirsi addio. Arrivato nella Capitale nel 2018 dall’Inter, che lo inserì come contropartita nell’affare Radja Nainggolan, l’avventura del classe 1999 in giallorosso appare dirigersi verso il capolinea. Colpa soprattutto del nuovo contratto. Il talento cresciuto nelle giovanili nerazzurri è legato alla Roma fino a giugno del 2024.

E perciò per un anno e mezzo ancora. Qualche tempo fa, però, la società e il calciatore si erano incontrati per parlare del prolungamento. Una buona opportunità per chiedere un degno aumento, credeva il calciatore. Ciononostante, a quanto pare l’offerta del club romanista non avrebbe soddisfatto il ventiquattrenne che chiedeva uno stipendio da top player.

Cosa che la famiglia Friedkin non gli ha potuto garantire. Questo avrebbe adirato e non poco l’atleta che da quel momento ha iniziato a riflettere sul suo futuro nella Capitale. Su di lui c’era un forte interessamento da parte del Bournemouth. Società inglese pronta a versare nelle casse dei giallorossi 30 milioni di euro.

Tuttavia, è bastato poco per far sfumare la trattativa. Il motivo? La destinazione era poco gradita. Il calciatore, piuttosto, avrebbe preferito Milan o Tottenham. Visto il poco tempo che rimane prima della chiusura delle trattative, non è da escludere che Zaniolo possa rimanere alla Roma fino a fine stagione. Il club ha poco dubbi a riguardo.

Zaniolo cambia idea: in bilico tra Roma e Bournemouth

A margine di Napoli-Roma il direttore sportivo giallorosso, Thiago Pinto, non ha abbandonato le speranze: la cessione di Zaniolo è ancora possibile. Anche se mancano poco meno di un paio di giorni alla chiusura del mercato di gennaio, i giallorossi sperano di poter piazzare il proprio numero 22 altrove.

Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport di oggi, se non dovessero arrivare altre offerte Zaniolo potrebbe essere reintegrato e rimanere alla Roma almeno fino a fine stagione.

Questa soluzione ha un po’ il sapore dell’ultima spiaggia visto che nei piani della società giallorossa c’era un solo obiettivo: fare cassa. La situazione appare in fase di stallo ma c’è ancora tempo per chiudere l’affare. La trattativa Roma-Bournemouth per Zaniolo è ancora in piedi.