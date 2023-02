Disastro Roma, Mourinho tradito da Rui Patricio: scelto il sostituto

By

La Roma è uscita dolorosamente dalla Coppa Italia, eliminata ai quarti di finale dalla Cremonese. La società corre ai ripari per i troppi gol incassati.

La finestra di mercato invernale è finita, ma il ds giallorosso, Tiago Pinto, sta comunque lavorando per rintracciare un profilo che dia maggior garanzie a Jose Mourinho. L’allenatore della Roma non lo dice apertamente, ma sarebbe molto insoddisfatto del rendimento del reparto difensivo.

La squadra di Dan Friedkin, reduce dal ko di Napoli, in campionato è sesta a 37 punti. Uno in meno di Inter, Atalanta e Lazio, distanziata di tre lunghezze dall’Inter seconda. La Roma però fatica a dare continuità ai propri risultati, nonostante una rosa numericamente valida. Infine, il disastro in Coppa Italia ha aperto una falla importante, superiore a quella venutasi a creare a causa della pessima gestione del caso di Nicolò Zaniolo.

Difesa colabrodo: Mourinho alza la voce

I due gol incassati ieri sera contro la Cremonese nei quarti di Coppa Italia, davanti a 60000 tifosi inferociti, hanno fatto dimenticare ai tifosi anche un mercato decisamente sottotono da parte di Trigoria. La mancata cessione di Zaniolo, ora di fatto fuori dai piani tecnici nonostante la mano tesa dall’ex Inter, come da lettera mandata all’Ansa, non ha permesso alla Roma di investire su un suo eventuale sostituto. Come noto, Tiago Pinto aveva l’ok di Tadic, rimasto poi all’Ajax.

Sul mercato però la Roma ha quindi deciso di cambiare obiettivo. Pur incassando solo 18 reti, i giallorossi davanti a Rui Patricio spesso appaiono poco attenti. Mancini passa più tempo a discutere con gli avversari che a marcare, Ibanez non è mai stato una sicurezza, così come Smalling, tra infortuni vari e mancato rinnovo, spesso balbetta. Mourinho però ha individuato un altro giocatore, spesso al di sotto del suo standard: Rui Patricio.

Mourinho ha chiesto un portiere per il futuro

La Roma a giugno per prima cosa investirà su un portiere. Rui Patricio, 35 anni il prossimo 15 febbraio, sta deludendo il suo mentore portoghese. Ha il contratto in scadenza nel 2024, per evitare altri traumi alla Zaniolo, l’estremo difensore sarà messo sul mercato. Lo Special One ha fatto un nome al ds Tiago Pinto: Yassine Bounou.

Mercato: la Roma punta forte su Bono

Yassine Bounou, per tutti Bono, con la maglia del Marocco è stata una delle rivelazioni del recente mondiale in Qatar. Trentadue anni il prossimo 5 aprile, l’estremo difensore, già nella fienstra invernale, era uno dei potenziali big presenti sul mercato. Passato nel 2020 dal Girona al Siviglia per 4 milioni, il portiere nato a Montreal, negli ultimi due anni ha avuto una crescita esponenziale. Su Bono infatti, si sono già posati gli occhi di club quali Leeds e West Ham, ma la corte di Mourinho potrebbe fare la differenza.

Su Bono anche il Milan: la scadenza del contratto

Soprattutto se Mike Maignan non risolvesse definitivamente i propri problemi fisici, a giugno potremmo assistere ad una corsa a due tra Roma e Milan per assicurarsi sul mercato l’estremo difensore, 52 volte nazionale marocchino. Scadenza del contratto 2024, il ds del Siviglia, Monchi, potrebbe trovarsi al tavolo delle trattative, dovendo scegliere tra Pinto e Maldini. Monchi è stato ds della Roma dal 24 aprile 2017 all’8 marzo 2019.