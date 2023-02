Fiorentina, Amrabat finisce ko: ecco quando rientrerà

Ha vissuto l’ultimo giorno di mercato con le valigie in mano, appena rientrato in campo però si è fermato. Sofyan Amrabat si è fatto male contro il Torino.

Il centrocampista della Fiorentina, come noto, era tra i più ambiti nella sessione invernale delle trattative, in virtù sia delle buone prestazioni in serie A, sia soprattutto, per quanto fatto vedere in Qatar con la maglia del Marocco.

Il numero 34 dei gigliati in stagione ha già messo insieme 26 gettoni, così ripartiti. Sono 17 le gare in serie A, cinque quelle in Conference League, due in Coppa Italia, senza dimenticare i due preliminari della terza competizione calcistica europea. Amrabat per il suo tecnico, Vincenzo Italiano, è diventato intoccabile.

Sofyan Amrabat: l’affare sfumato in Zona Cesarini

Come già affermato, il regista del Marocco era tra i profili più ricercati nella finestra di mercato appena conclusa. In particolare, il tecnico del Barcellona, Xavi, aveva puntato su di lui, anche in vista di quanto accadrà a giugno. Busquets è in scadenza di contratto, all’ex gemello di Iniesta quindi, un calciatore dalla caratteristiche del geometra di Huizen (Olanda), avrebbe fatto proprio comodo.

Rocco Commisso, il presidente della Fiorentina, ha davvero dovuto faticare per trattenere Amrabat, tra l’altro in scadenza nel 2024. I blaugarana infatti, sul piatto mettevano quattro milioni per il prestito oneroso fino a giugno, quindi altri 36 milioni al momento del riscatto, da efffettuarsi nella prossima estate. A Piazza della Signoria hanno quindi rinunciato a 40 milioni, scelta coraggiosa in una sessione di trattative che n serie A ha visto pochi affari cosi sostanziosi. L’unica ecezione è stato infatti il passaggio di Traore dal Sassuolo al Bournemouth per circa 30 milioni. Tolto dal mercato, Amrabat è sceso in campo contro il Torino per i quarti di Coppa Italia.

Amrabat: frattura al naso per il regista

Sofyan Amrabat contro il Torino, arrivato al Franchi per i quarti di finale di Coppa Italia, ha giocato solo 16 minuti. Pochi ma abbastanza per procurarsi un infortunio, apparso subito grave. Gli esami strumentali odierni a cui si è sottoposto il giocatore hanno confermato le prime impressioni: frattura delle ossa nasali. Il danno è dovuto ad un forte trauma contusivo al volto che ha messo ko il geometra di Italiano.

Incidente Amrabat: i tempi di recupero

Certamente un brutto colpo per la Fiorentina, anche se Amrabat, già in giornata, ha effettuato un lavoro personalizzato. Per limitare il rischio del centrocampista, tra oggi e domani lo staff medico gigliato lavorerà alla preparazione di un’apposita mascherina protettiva. Al momento quindi, non sono noti con certezza i tempi di recupero, ma non si può escludere del tutto un suo rientro lampo già domenica prossima, quando alle 18, sempre in casa, la Fiorentina affronterà il Bologna. Non dovesse farcela contro i felsinei, Amrabat dovrebbe essere in campo domenica 12 contro la Juventus Aal’Allianz Stadium.