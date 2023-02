Serie A: un altro club nei guai, penalizzazione ad un passo

Un altro club di Serie A è ad un passo dalla penalizzazione: dopo la Juventus un’altra società rischia grosso.

La vicenda in casa Juventus legata alla plusvalenze continua a tenere banco. Proprio nelle ultime ore il governo ha pensato ad alcune riforme fiscali proprio con l’obiettivo di evitare altri situazioni simili a quella che ha visto il club bianconero protagonista in negativo.

La Vecchia Signora che prima era una delle favorite per agguantare un posto in Champions League al termine del campionato, con la sottrazione di 15 punti dovuta alla sentenza della Giustizia Sportiva, deve ora guardarsi le spalle e sperare di non venire coinvolta nella lotta per non retrocedere.

Discorso affrontato anche da Massimiliano Allegri qualche giorno fa. Provocazione bella e buona da parte del tecnico dei bianconeri. Anche perché, per quanto grande possa essere il contraccolpo psicologico, la Juve è a +10 dalla serie cadetta e ha tutte le carte in regola per disputare un buon girone di ritorno. Anche se gli obiettivi del club sono ora altri.

Serie A, non solo Juventus: un nuovo club rischia la penalizzazione

Questa sera, infatti, la formazione guidata dal tecnico livornese scenderà in campo per fare il proprio esordio in Coppa Italia. Obiettivo alla portata della Juve che però dovrà prima superare il probante test con la Lazio.

Il club guidato da Maurizio Sarri sta godendo di un buon periodo di forma e certamente cercherà riscatto dopo il brutto 3-0 rimediato in campionato appena prima della pausa dovuta alla Coppa del Mondo. Chi vincerà sfiderà l’Inter di Simone Inzaghi che a sua volta ha avuto la meglio contro l’Atalanta.

Vincere la coppa nazionale significherebbe ottenere un piazzamento in Europa League. Scorciatoia UEFA niente male per la Juventus il cui cammino in campionato appare particolarmente compromesso. A proposito di punti tolti, un nuovo club di Serie A rischia una pesante penalizzazione.

Nel corso del pomeriggio di oggi verrà presa una decisione. Chi rischia la penalizzazione è ora la quasi retrocessa Sampdoria. Da tempo i blucerchiati non navigano in buone acque ma ora potrebbe arrivare la mazzata definitiva.

Ultimatum alla Sampdoria: la penalizzazione è più vicina

Il rischio penalizzazione è molto alto in casa Sampdoria: in caso di sottrazione di punti preziosi, la permanenza in Serie A del club diventerebbe quasi impossibile. In questo momento la compagine ligure è a quota 9 punti. Esattamente a -9 dallo Spezia, primo club in zona franca.

Basterebbe infliggere una penalizzazione di un punto per scaraventare la Sampdoria all’ultimo posto in Serie A. Tutto, però, si deciderà intorno alle 15:00 di oggi pomeriggio. Entro quella precisa ora, la Samp con a capo la famiglia Ferrero dovrà mettere in sicurezza la società inserendo denaro liquido in cassa: la somma si aggira tra i 35 e i 50 milioni di euro.

Insomma, l’allarme è ufficialmente scattato, rivela la Gazzetta dello Sport di oggi. Il club ha inoltre l’obbligo di saldare gli stipendi relativi all’ultimo trimestre del 2022: servono 11 milioni di euro nelle prossime due settimane.