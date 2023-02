Arnautovic shock: ecco quando torna

Marko Arnautovic continua a fare penare il Bologna. Il centravanti era atteso per la sfida di domenica contro la Fiorentina, ma l’austriaco non ci sarà.

Il bomber di Thiago Motta infatti sembrava potesse scendere in campo al Franchi, ma contro i ragazzi di Vincenzo Italiano, l’allenatore del Bologna in attacco dovrà trovare un’altra soluzione. L’ex Inter non ha recuperato dall’ultimo infortunio, un’altra tegola per i felsinei che devono fare i conti con altre assenze.

In campionato i rossoblù sono reduci dal convincente 2-0 interno sullo Spezia. La classifica dice 26 punti dopo 20 giornate, nono posto. Il club di Joey Saputo, infatti è a sole tre lunghezze dalla settima piazza, valida per qualificarsi in Conference League, attualmente occupata dall’Udinese.

Bologna a pezzi: tante assenze per Motta

Quello di Arnautovic non è l’unico infortunio che riguarda il Bologna. Come rivelato oggi pomeriggio in conferenza stampa da Thiago Motta, mancheranno anche due cardini come Lorenzo De Silvestri e Gary Medel. “Loro due potremmo valutarli già nella prossima settimana, magari sarà possibile riaverli nel prossimo turno (Bologna-Monza il 12 febbraio, ndr) ma vedremo l’inserimento nel gruppo piano piano”, ha spiegato l’ex tecnico dello Spezia

Il mercato ha portato a Motta un calciatore importante, in grado di aiutare il Bologna in tante zone del campo. “Kyriakopoulos è arrivato molto bene, è l’esempio dei giocatori che vogliamo avere qui. Ha giocato già avanti e bene con il Sassuolo: avremo modo piano piano per farlo anche con noi giocare in attacco”, ha sottolineato l’ex centrocampista dell’Inter. Inutile girarci attorno però, perché il vero insostituibile in casa Bologna si chiama Marko Arnautovic.

Arnautovic: le parole di Motta

Come detto, Marko Arnautovic allo stadio Franchi non ci sarà. L’austriaco nei 1193′ di serie A, spalmati su 14 gare, ha segnato 8 gol e fornito 1 assist. Due invece le recite nei 135 minuti disputati in Coppa Italia. Lo scorso 19 gennaio, contro la Lazio, la punta era assente e il Bologna è stato eliminato. Arnautovic ha visto il campo l’ultima volta il 4 gennaio scorso, contro la Roma. A match terminato, gli esami strumentali hanno evidenziato un trauma contusivo distorsivo dell’avampiede destro. Thiago Motta, ai cronisti, così ha replicato sullo stato fisico del suo centravanti: “”Non è ancora disponibile. Cercheremo di capire, quando rientrerà, in quali condizioni si trovera per decidere il momento migliore per farlo allenare con la squadra”.

Bologna: attacco sterile senza Arnautovic

L’assenza di Arnautovic pesa ancora molto sull’impatto offensivo del Bologna. I gol segnati dai felsinei in serie A sono solo 26, quattro in meno delle segnature incassate. Detto delle otto reti di Arnautovic, nella classifica marcatori seguono Riccardo Orsolini a quota quattro, Lewis Ferguson e Stefan Posch a tre e Musa Barrow a due. Oltre ai sigilli, Arnautovic dà consapevolezza e tranquillità a tutti i suoi compagni, dote questa che spesso i ragazzi di Motta in stagione hanno smarrito.