Calciomercato: Boga in una big, l’annuncio spiazza tutti

Il calciomercato non si ferma, occhi puntati ancora su Boga: esterno di proprietà dell’Atalanta con il contratto vicino alla scadenza.

Il calciomercato non chiude mai. Anche se la finestra invernale si è conclusa, in questo periodo i club possono comunque continuare a trattare con gli svincolati. Ma non solo. Di questi tempi, fino a fine marzo, le società potranno trattare con i calciatori il cui contratto scadrà al termine della stagione attualmente in corso.

Sono tanti i nomi che a giugno potrebbero abbandonare la loro società di appartenenza per accasarsi a parametro zero da qualche altra parte. Situazione che riguarda anche Jeremie Boga. Uno dei tanti nomi caldi della scorsa finestra di mercato che alla fine ha deciso di rimanere all’Atalanta. Forse anche perché non è arrivata l’offerta giusta.

La Dea, dal proprio canto, non si è mai fatta troppi problemi quando si è trattato di cedere i propri giocatori. Lo sa bene Alejandro Gomez, mandato via da Gian Piero Gasperini, e lo ha imparato anche Ruslan Malinovskyi. Ceduto al Marsiglia appena qualche settimana fa.

Calciomercato, un top club sulle tracce di Boga

Nei confronti dell’esterno della Costa d’Avorio, per un periodo c’è stato un forte interesse da parte della Fiorentina. Viola che avrebbero visto in lui un rinforzo ideale da consegnare nelle mani di mister Vincenzo Italiano.

Le caratteristiche di Boga si sarebbero sposate perfettamente nel 4-3-3 del tecnico alla guida dei toscani. D’altro canto il ruolo si ala sinistra è anche quello che lo ha aiutato a mettersi in mostra quando giocava con il Sassuolo.

Le ottime prestazioni offerte con i neroverdi hanno spinto la società bergamasca a fare un importante investimento: dapprima trasferitosi in prestito, l’ivoriano è stato poi definitivamente acquistato in cambio di 22 milioni di euro. Ora, però, Boga è un obiettivo di calciomercato di diversi top club.

Italiani e non solo. L’Atalanta spera di poter blindare il calciatore per almeno un altro anno. Tuttavia, la concorrenza da parte dei top club di Serie A sarà agguerrita e il futuro di Boga all’Atalanta appare in bilico: per il Milan è un obiettivo di calciomercato. I prossimi mesi saranno decisivi per capire quale sarà la sorte del classe 1997.

Il Milan su Boga: sostituto ideale di Leao

Il Milan avrebbe individuato in Boga un obiettivo di calciomercato: specialmente se non dovesse andare a buon fine il rinnovo di Rafael Leao. Tutti in casa rossonera si augurano la permanenza del portoghese.

Ciononostante, il suo umore non sembra più lo stesso e la partenza non è affatto da escludere. Soprattutto vista la possibilità da parte dell’ex Lille di approdare in un campionato prestigioso come quello inglese.

Al di là del destino di Leao, il Milan continua a monitorare la situazione di Boga sperando di poter chiudere l’affare a zero. Il calciatore, qualche ora fa, ha rilasciato un’intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport dove ha professato amore all’Atalanta.

La Dea dovrà ora ricambiare quell’amore offrendogli il rinnovo. Le cifre, tuttavia, dovranno essere soddisfacenti. Altrimenti il Milan, così come altri club interessati al giocatore, potrebbero inserirsi in maniera concreta.