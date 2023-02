Calciomercato Inter: addio Onana, già pronto il sostituto

Il calciomercato dell’Inter passa anche dall’addio di Onana: l’estremo difensore sembra aver fatto il suo tempo al club nerazzurro.

Il quadro delle semifinali di Coppa Italia è stato ormai delineato. Il primo accoppiamento è stato quello tra Fiorentina e Cremonese. Poi, ieri sera, è stato strappato anche l’ultimo pass. Ad aggiudicarselo ci ha pensato la Juventus che in casa è riuscita a vincere di misura, o per meglio dire di corto muso, contro la Lazio.

Prosegue dunque il cammino in coppa per la Vecchia Signora che ha trovato nel trofeo nazionale un valido motivo per dare un senso alla propria stagione. Cosa non facile dopo i 15 punti tolti in campionato. Ad affrontare i bianconeri sarà l’Inter di Inzaghi. Doppio appuntamento con il derby d’Italia quindi ad aprile.

Intanto, però, le attenzioni del club meneghino sono rivolte tutte alla prossima gara di campionato. Quella di domenica sera che vedrà gli uomini di Inzaghi scendere in campo per il derby con il Milan.

Calciomercato Inter: via Onana, dentro il sostituto

In questo periodo il Biscione continua a tenere d’occhio anche il calciomercato. Ci sono alcune situazioni interne che il club ha bisogno di sistemare e per non rimanere scoperta la società continua a pensare alle migliori trattative da mandare in porto.

Una delle situazioni più delicate riguarda certamente la difesa, pali inclusi. Dopo anni di egemonia slovena, targata Handanovic, quest’anno l’Inter ha pensato di affidarsi ad Onana. Portiere camerunense che tanto bene ha fatto con l’Ajax giunto in Serie A a parametro zero. Acquisto sicuramente degno di nota, visto il costo dell’operazione.

Tuttavia, questo non garantisce al classe 1996 la permanenza ad Appiano Gentile. Secondo l’edizione odierna di Tuttosport, l’obiettivo del club sarebbe quello di continuare a puntare su di lui. Ciononostante, durante la prossima finestra di calciomercato l’Inter potrebbe pensare di vendere Onana in cambio di 25/30 milioni di euro.

Somma di denaro che darebbe luogo ad un’importante plusvalenza e che permetterebbe ai nerazzurri di ottenere un sostituto degno di nota. L’Inter ha già individuato alcuni nomi che potrebbero sostituire Onana nel corso del prossimo calciomercato. Tra i profili più gettonati c’è anche quello di un veterano del calcio continentale.

Inter, piace Bayindir: è lui il nome caldo in casa nerazzurra

L’Inter ha pensato a Sommer come sostituto di Onana durante la scorsa sessione di calciomercato. Tuttavia, ad ottenere il cartellino dell’ex Borussia Monchengladbach è stato il Bayern Monaco che nel giro poco tempo ha bruciato la concorrenza. Questo ha spinto i nerazzurri a virare su altri obiettivi.

Per il quotidiano, l’obiettivo di calciomercato numero uno in casa Inter rimane Bayindir del Fenerbahce. Estremo difensore classe 1998 attualmente capitano dei gialloblù di Istanbul. I nerazzurri, che lo seguono da tempo, continuano a tenerlo d’occhio anche ora che il calciomercato è chiuso sperando strapparlo a zero. Visto che ha il contratto prossimo alla scadenza.

Fari puntati anche in Premier League dove c’è una vecchia conoscenza del calcio italiano. Il nome preferito, in questo caso, è quello di Neto. Ex Fiorentina e Juventus, tra le altre, e ora di proprietà del Bournemouth. Il profilo del brasiliano sarebbe perfetto come sostituto di Handanovic.