Juventus: Vlahovic chiede la cessione, ecco chi c’è sotto

La Juventus potrebbe presto dire addio a Vlahovic: il centravanti serbo avrebbe già chiesto di essere ceduto.

Una stagione decisamente al di sotto delle aspettative per Dusan Vlahovic che circa un anno fa passava dalla Fiorentina alla Juventus in cambio di 70 milioni di euro. Soldi, fino a questo momento, malriposti. Visto che per un periodo piuttosto lungo di tempo il centravanti classe 2000 è persino rimasto fuori per infortunio.

Ennesimo stop per la Vecchia Signora che da inizio campionato ad oggi non ha mai potuto fare pieno affidamento sulla rosa al gran completo. Ad attanagliare il bomber serbo ci hanno pensato alcuni guai fisici: dalla pubalgia ai problemi all’adduttore non si è fatto mancare niente.

Nemmeno qualche goal, visto che ad inizio Serie A le sue reti le aveva persino trovate: 6 marcature nelle prime dieci partite da titolare. Tra l’altro, esordio con doppietta contro il Sassuolo lo scorso Ferragosto. Poi, però, a guastargli la festa ci ha pensato uno stop iniziato a fine ottobre e terminato praticamente adesso.

Colpo di scena in casa Juventus: Vlahovic vuole andare via

Lo scorso 29 gennaio Vlahovic ha fatto il suo ritorno in campo in bianconero giocando 25 minuti nel match perso contro il Monza. Non sarà facile per lui ritrovare la condizione migliore visto anche il periodo così delicato in casa bianconera. Tuttavia, con l’infortunio di Arkadiusz Milik il ventitreenne tornerà ad essere una pedina chiave nello scacchiera di Massimiliano Allegri.

Già ieri sera, nel quarto di finale di Coppa Italia, il tecnico livornese gli ha concesso un’ora di gioco contro la Lazio. Una partita senza troppi sussulti da parte di Vlahovic che ha come primo obiettivo quello di recuperare minutaggio, nonché la forma migliore.

Nonostante ciò, il futuro di Vlahovic alla Juventus è ancora tutto decidere. Non mancano club interessati all’acquisto della punta esteuropea e in questo momento per la Vecchia Signora potrebbe essere difficile riuscire a trattenere i pezzi migliori.

Per questo la Juventus potrebbe cedere Vlahovic durante la prossima finestra di calciomercato: il Real Madrid valuta il colpo. Il club spagnolo è da tempo un suo estimatore.

Il Real Madrid sulle tracce di Vlahovic: i bianconeri fissano il prezzo

Il Real Madrid ha bisogno di un nuovo attaccante e il colpo di calciomercato del club potrebbe essere Vlahovic della Juventus. Certo, Karim Benzema è ancora un istituzione all’interno dei Blancos. Tuttavia, il francese ha già compiuto 35 anni e non sarà di certo eterno. Per questo il Real ha già iniziato a guardarsi intorno.

In caso l’interesse delle Merengues dovesse aumentare, per la Juventus risulterebbe quasi impossibile riuscire a trattenere il proprio centravanti. Secondo Diario Goal il Real Madrid tornerà alla carica di Vlahovic quando il calciomercato riaprirà. Sempre secondo il portale spagnolo, il Real sarebbe tra l’altro anche la destinazione preferita dell’ex viola che avrebbe già chiesto di essere ceduto.

La Juve spera di poter fare quantomeno cassa: la valutazione del club bianconero nei confronti di Vlahovic si aggira intorno ai 100 milioni di euro. Per convincere il Real, però, sarà necessario l’aiuto dell’attaccante. Solo un girone di ritorno degno di nota potrebbe permettere alla Juventus di chiedere una cifra simile. In caso contrario, il prezzo rischierebbe di abbassarsi.