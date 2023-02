Mercato Juventus, affare fatto: colpo a parametro zero

Nonostante la chiusura del mercato dello scorso 31 gennaio, le grandi squadre lavorano sugli svincolati. La Juventus non fa eccezione.

I bianconeri sono reduci dal brillante successo di ieri sera contro la Lazio. Il gol di Bremer allo scadere del primo tempo è valso la qualificazione alle semifinali di Coppa Italia. Una bella soddisfazione per la Juventus che incontrerà l’Inter di Simone Inzaghi.

L’affermazione all’Allianz Stadium infatti, apre un’autostrada alla Juventus per accedere ad una manifestazione europea. I bianconeri infatti, penalizzati di 15 punti, in attesa di un altro processo FIGC per le scritture private, non depositte poi nei moduli federalid elal Lega, potrebbero subire un’altra sforbiciata ai punti messi in cascina. Se così accadesse, salvo altre sanzioni targate Uefa, l’unico modo per giocare in Europa, per i ragazzi di Allegri, resterebbe quello di alzare al cielo la Coppa nazionale.

Allegri chiede una mano al mercato

Il tecnico della Juventus, considerate sia la catena di infortuni sia la scarsa efficacia di alcuni giocatori, ha chiesto al club di rafforzare la rosa, anche investendo sul mercato degli svincolati. Come affermato dall’allenatore toscano, Paul Pogba ancora non ha pienamente superato il lungo stop. Non bastasse, due protaginisti del Mondiale in Qatar non trovano ancora la retta via. Alla Continassa infatti Di Maria non ha raggiunto il giusto feeling con l’ex allenatore di Cagliari e Sassuolo. Paredes, chiamato quale geometra dei bianconeri, continua a fare panchina, venendogli preferito Locatelli.

Il mercato dei giocatori liberi, unico al quale attingere dopo il 31 gennaio, non offre grandi profili, ad eccezione di un calciatore già nel mirino di altre italiane, come Roma, Fiorentina e Salernitana.

Isco ancora disponibile: la Juve ci prova

Trenta anni compiuti lo scorso 21 aprile, svincolatosi dal Siviglia a dicembre scorso, dopo essersi liberato dal Real Madrid ad agosto nella stessa maniera, Isco è tra i nomi più graditi alla Juventus. Dodici gol in 38 gare con la nazionale spagnola, centrocampista di assoluta qualità, il talento cresciuto a Valencia può dare ad Allegri un contributo importante in tremini di imprevedibilità nel reparto offensivo. Il trequartista, con cinque Champions nel bagaglio, sicuramente potrebbe garantire ai bianconeri un significativo salto di qualità.

Isco: dopo l’Union Berlino occhio alla Turchia

Nell’ultima sessione di mercato, Isco è stato ad un passo dall’Union Berlino. Visite mediche sostenute con successo, ma al momento della firma è arrivata la doccia gelata. I tedeschi intendevano il compenso al lordo delle tasse, perché così funziona in Germania, lo spagnolo e i suoi agenti si riferivano al compenso netto. Tutto saltato. Ora su Isco ci sono i turchi del Konyaspor. Il vice-presidente Mehmet Akcan, è stato molto chiaro. “Siamo in trattativa con Isco e posso dire che sta procedendo bene. Non siamo ancora sicuri di aver raggiunto un accordo, altrimenti lo diremmo apertamente. Stiamo facendo tutto il possibile per arrivare alla firma, siamo fiduciosi”, ha annunciato il dirigente turco ai microfoni di AS.