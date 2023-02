Milan: dramma Maignan, altra terribile notizia

Il Milan è ancora alle prese con l’infortunio di Maignan: le condizioni del giocatore preoccupano il club campione d’Italia in carica.

Anche i quarti di finale di Coppa Italia si sono conclusi. Il prossimo appuntamento con il trofeo nazionale sarà ad aprile, periodo in cui andranno in scena le prime semifinali. Fase della manifestazione che non vedrà coinvolto il Milan che appena qualche settimana fa è stato eliminato dal Torino.

Non il miglior momento di forma per il club allenato da Stefano Pioli che in questo 2023 ha collezionato meno successi di quelli che avrebbe potuto ottenere. La rosa nerazzurra rimane tra le più competitive del campionato. Tuttavia, uno scarso umore abbinato a dei pessimi risultati ha portato il Diavolo meneghino ad essere una delle grandi delusioni dal post Mondiale ad oggi.

La prossima occasione utile per rialzare la testa sarà nel derby di Milano contro i cugini nerazzurri. Oltre ad essere una sfida in grado di rilanciare le ambizioni dei rossoneri, in ballo c’è anche una specie di rivincita dopo la Supercoppa. Trofeo che è stato Simone Inzaghi a mettere in bacheca.

Le condizioni di Maignan preoccupano il Milan

Per riuscire nell’impresa di invertire la rotta, mister Pioli ha bisogno del miglior contributo possibile da parte dei suoi uomini. Certo, l’assenza di un portiere come Mike Maignan si è fatta sentire.

Il portiere francese è stato grande protagonista della cavalcata che ha portato il Milan a vincere lo scudetto quasi un anno fa. Il tecnico è da tempo che spera di riaverlo a disposizione ma al momento l’ultima presenza in Serie A dell’ex Lille risale allo scorso 18 settembre.

Giorno in cui ad avere la meglio sui meneghini fu il Napoli per due reti ad una. Il cammino del Milan è proseguito senza il portiere titolare e questo, senza nulla togliere al sostituto Ciprian Tatarusanu, ha portato via qualche punto. Il Milan sperava di poter riabbracciare Maignan proprio in questi ma lo stop sembra ancora lungo.

A rivelarlo è l’edizione odierna di Tuttosport. Stando a quanto emerso dal quotidiano, Il Milan dovrà fare a meno di Maignagn in Champions League. La speranza è che potesse tornare per dare una mano al club in Europa ma molto probabilmente così non sarà.

Slitta la data del rientro: niente Champions per Maignan

Niente Milan-Tottenham di Champions League, gara prevista per il 14 febbraio, per Maignan che dovrà aspettare il match di ritorno. Secondo le ultime notizie giunte da Milanello, le possibili date per il rientro del portiere sono due: quelle del 18 o del 26 febbraio. Giorni in cui i rossoneri saranno avversari del Monza e dell’Atalanta.

Insomma, sono quasi cinque mesi che il Milan fa a meno di Maignagn. A proposito dei bergamaschi, in questa sessione di calciomercato i rossoneri hanno bloccato il cartellino di Marco Sportiello. Portiere in uscita dalla Dea che forse avrebbe fatto comodo già da ora.