Roma, il caso Zaniolo arriva all’UEFA: l’annuncio ufficiale

La Roma e Zaniolo continuano ad avere problemi: c’è l’intervento dell’UEFA che vuole fare chiarezza sulla vicenda.

Il rapporto tra la Roma e Nicolò Zaniolo è ormai ai minimi termini. Nonostante il calciatore abbia chiesto scusa attraverso una lettera indirizzata direttamente al club, la dirigenza giallorossa è rimasta fredda nei suoi confronti.

Il comportamento tenuto dal calciatore in quest’ultimo mese non è piaciuto ai pianti alti della società capitolina che ha preso la drastica decisione di metterlo fuori rosa. Il talento del classe 1999 rimarrà lontano dal campo fino a nuovo ordine. L’obiettivo della Roma era quello di cederlo al Bournemouth facendo cassa.

Ma la volontà del giocatore, che non ha accettato l’offerta degli inglesi, ha scombussolato i piani dei giallorossi che avrebbe gradito e non poco i 30 milioni di euro offerti dal club d’oltremanica. Zaniolo è legato alla Roma per un anno e mezzo e i capitolini si augurano di trovare una soluzione prima della scadenza.

Roma, l’UEFA valuta il caso Zaniolo

Per quanto riguarda i vari scenari legati al futuro del calciatore, non è da escludere la possibilità di un reinserimento in rosa. In questo momento dove l’ex Inter è stato mandato in tribuna, mister José Mourinho ha preferito fare affidamento su Stephan El Shaarawy.

Ciononostante, nei prossimi giorni Zaniolo potrebbe essere reintegrato. Sempre se accetterà le condizioni che il tecnico portoghese deciderà di proporgli. Il primo passo per riallacciare i rapporti è sicuramente quello di mettere gli interessi personali dietro alla squadra.

Cosa che la dirigenza romanista ha rimproverato al proprio calciatore in questo mese. Il segnale di una possibile pace ci sono stati quando la Roma ha deciso di inserire Zaniolo nella lista UEFA.

Tuttavia, nuove direttive da parte del governo calcistico europeo potrebbero complicare i suoi piani. La UEFA ha deciso di aprire un’indagine nei confronti della Roma: Zaniolo incrocia le dita e spera di tornare in campo. Nelle prossime ore si saprà di più.

La lista UEFA dei giallorossi non è ancora stata approvata: svelato il motivo

La Roma ha da poco consegnato la lista UEFA, dov’è presente anche Zaniolo, ma al momento non è stata ancora accettata. Il motivo è presto detto. Stando a quanto emerso dal comunicato ufficiale, prima di approvare la lista l’UEFA ha bisogno di fare chiarezza su alcune cose.

Prima c’è bisogno di capire se il club giallorosso ha rispettato alcuni paletti: specialmente quelli riguardanti il settlement agreement. In poche parole, se non sono stati rispettati i criteri del Fair Play Finanziario la Roma potrebbe subire delle pesanti sanzioni.

In sostanza ai giallorossi non è permesso registrare nuovi giocatori, a meno che la differenza tra i costi dei giocatori inseriti in lista e quelli rimasti fuori non sia positiva. Zaniolo spera che tutto fili liscio così da poter riconquistare la Roma.

Cosa che si augura anche Rick Karsdorp. Precedentemente finito ai margini e ora nuovamente a disposizione della squadra. Il prossimo appuntamento dei capitolini in terra continentale sarà in Europa League. Match con il Salisburgo previsto per il 16 febbraio.