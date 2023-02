Roma: tegola Mourinho, farà a meno di lui per un mese

Altro duro colpo per la Roma di Mourinho che dovrà fare a meno di un prezioso elemento fino all’inizio del prossimo mese.

La Roma è stata una delle protagoniste assolute durante il mese di gennaio. Non tanto per i risultati ottenuti, ma piuttosto per quelle che sono state le vicende di calciomercato. Da dopo la sfida di Coppa Italia vinta con il Genoa, il club capitolino ha dovuto fare i conti con il futuro di Nicolò Zaniolo.

Il fantasista nato nel 1999 e cresciuto nel settore giovanile dell’Inter, ha tirato fuori un nervosismo mai visto prima e questo ha spinto la società verso una drastica presa di posizione.

Per settimane il club ha provato a vendere il suo cartellino, l’offerta più interessante l’aveva fatta il Bournemouth proponendo 30 milioni di euro, ma alla fine nulla è andato in porto. Complice la volontà del giocatore che avrebbe gradito destinazioni più appetibili rispetto a quella inglese.

Altro stop per la Roma di Mourinho

Ora la situazione tra i giallorossi e il centrocampista offensivo è quella di separati in casa. Nonostante la lettera da parte di Zaniolo che da parte sua tendeva la mano alla Roma, la società capitolina non ha ancora deciso se reintegrarlo definitivamente in rosa oppure no.

Certo, un giocatore con le sue qualità farebbe comodo a chiunque. Ma le qualità, per venire a galla, hanno bisogno di una testa che le supporti. Cosa che il numero 22 romanista non ha potuto garantire.

Nel frattempo, però, i capitolini hanno dovuto fare i conti con altre spiacevoli situazioni. La Roma di José Mourinho ha perso un altro prezioso elemento: dovrà rimanere fermo fino a marzo. Notizia ufficializzata in giornata.

Duro provvedimento disciplinare per Salvatore Foti, vice di José Mourinho, che è stato squalificato per un mese. La motivazione di tale scelta è stata spiegata nel corso del pomeriggio, attraverso un comunicato ufficiale, dalla Lega Serie A.

Fermato il vice allenatore Foti: spiegati i motivi della pesante squalifica

Boccone amaro per Mourinho e la sua Roma che per tutto il mese di febbraio dovranno fare a meno del vice Foti. Spesso chiamato in causa dallo Special One che ha puntato molto su di lui come assistente.

Il tecnico è stato scelto dal portoghese esattamente un anno fa. Grande chance per lui a 34 anni. Dopo essere stato un discreto attaccante di Serie A e di Serie B, Foti ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo all’età di 28 anni e di iniziare la carriera di allenatore.

Mourinho ha visto qualcosa in lui e l’ha immediatamente chiamato nella Capitale. Tuttavia, Foti lascerà Mourinho a guidare la Roma da solo fino all’inizi di marzo. Squalifica decretata dal Giudice Sportivo in seguito all’espulsione rimediata da Foti durante la gara, di Coppa Italia, Roma-Cremonese.

Il vice allenatore giallorosso avrebbe infatti inveito contro gli avversari rivolgendo loro frasi ingiuriose ed offensive con ripetute espressioni blasfeme. Il pugno duro da parte degli addetti ai lavori ha per questo sancito un mese di stop per l’allenatore siciliano.