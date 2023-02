Zaniolo ha il certificato, out 1 mese: ecco di cosa soffre

By

Non c’è pace tra la Roma e Nicolò Zaniolo. Dopo la lettera all’Ansa di 48 ore fa, il giocatore ha presentato un certificato medico. Il giallorosso si fermerà per un mese.

La guerra, psicologica e dialettica tra il calciatore spezzino e la Roma prosegue ormai da tempo. Difficile dire quale sia stato il punto di inizio di questa diatriba che certamente non aiuta nessuna delle parti in causa. Il giocatore, non giocando, perde valore, nonché resta lontano dai radar della Nazionale di Roberto Mancini.

La Roma, oltre a vedere svilito il peso sul mercato del numero 22, perde comunque un giocatore importante nella corsa Champions. I giallorossi in classifica al momento sono sesti a 37 punti, uno in meno del terzzetto composta da Milan, Atalanta e Lazio. Le lunghezze dall’Inter, seconda a quota 40, sono tre. Dan Friedkin, considerati i bilanci della Roma, ha assoluto bisogno di centrare la qualificazione alla massima competizione europea, diversamente, trattenere i suoi big sarebbe ancora più difficile.

Zaniolo: un tracollo nel patrimonio della Roma

Nicolò Zaniolo ha il contratto in scadenza nel 2024. Quanto accaduto nel mercato, prima la mancata cessione al Milan, quindi il no del calciatore al Bournemouth – con tanto di ripensamento quando gli inglesi avevano però comprato Traore dal Sassuolo per 30 milioni – hanno reso ancora più ostica la risoluzione del “fattaccio”.

I conti di Trigoria, infatti, sono tutt’altro che brillanti. La Roma ha chiuso il bilancio al 30 giugno scorso con un rosso di 219,459 milioni di euro, il peggiore nella storia per quanto riguarda il singolo esercizio contabile. Il primato negativo infatti, era risalente al 2020, quando il disavanzo ammontava a 204 milioni. Friedkin, oltre alle costanti immissioni di liquidità, ha compiuto un enorme sforzo per portare Trigoria fuori dalla Borsa e non può permettersi altri bagni di sangue. La geurra Con Zaniolo fa male a tutti ma l’ultima mossa del giocatore, rischia di alzare il livello dello scontro.

Zaniolo “spara” alto: presentato un certificato medico

Zaniolo il 31 gennaio ha fatto pervenire alla Roma un certificato medico che attesta un suo stato di malessere. Secondo Il Corriere dello Sport, il documento attesterebbe un disagio psicologico che non consentirebbe all’ex Inter di allenarsi. Una situazione che deriverebbe da tutti gli accadimenti, non ultimi sia le minacce sui social, sia l’inseguimento di sedicenti tifosi per costringerlo a lasciare la Città Eterna.

L’ex Inter accusa un disagio psichico

La situazione di Zaniolo è quindi ad un punto di svolta. La Roma oggi ha sottoposto il calciatore ad un controllo medico, visita che avrebbe confermato il malessere percepito dall’ormai ex pupillo di Mourinho. Forte anche dell’ultimo asso calato, Zaniolo a breve si presenterà a Trigoria per stabilire come e quando rientrare e riprendere parte agli allenamenti dello Special One. Nonostante l’inserimento del calciatore nella lista Uefa, la battaglia tra la Roma e Zaniolo è ancora molto lontana dall’esaurirsi, con la sensazione che individuare un vincitore sarà molto difficile.