Calciomercato: ha chiesto la cessione, il Milan fa sul serio

Nuovi risvolti di calciomercato attendono il Milan: il giocatore ha chiesto ufficialmente al Manchester City di essere ceduto.

Fine settimana di grande interesse per il Milan che domani sera sfiderà l’Inter, secondo in classifica, nel terzo derby dell’anno. Dopo quello d’andata, vinto dai rossoneri, e successivamente a quello disputato in Supercoppa italiana, che ha visto i nerazzurri avere la meglio, è ora tempo di scendere in campo per la stracittadina di ritorno.

Un crocevia fondamentale per le ambizioni del Diavolo meneghino e per il suo allenatore. In caso dovesse arrivare un’altra sconfitta, la panchina di mister Stefano Pioli comincerebbe a traballare in maniera drastica.

Questo è solo uno dei tanti pensieri nella testa del Milan che in questo periodo continua ad essere alle prese con alcune importanti vicende di calciomercato. Anche se la finestra invernale ha chiuso i battenti appena qualche giorno fa, la dirigenza meneghina è ancora al lavoro per costruire la rosa dell’anno prossimo.

Calciomercato Milan, colpo dal Manchester City: il giocatore ha chiesto la cessione

Di recente un calciatore obiettivo dei rossoneri da tempo ha chiesto al suo attuale club di appartenenza, il Manchester City, di essere ceduto. Dopo Joao Cancelo, passato qualche settimana fa dagli Sky Blues al Bayern Monaco, un altro pezzo da novanta potrebbe presto lasciare il club guidato da Joseph Guardiola.

Affare che potrebbe dare una svolta al calciomercato del Milan. Un calciatore con le sue caratteristiche farebbe piuttosto comodo ai rossoneri, ma non solo. Il suo è infatti uno dei profili maggiormente tenuti d’occhio dalle migliori squadre in giro per l’Europa. L’obiettivo di calciomercato del Milan è ancora Bernardo Silva. Stando a quanto fatto emergere dal The Athletic, il portoghese ha presentato al club la richiesta di essere ceduto.

I rossoneri ci provano per Bernardo Silva: vecchio pallino del club

Bernardo Silvia ha chiesto al Manchester City di essere ceduto durante la scorsa finestra di calciomercato ma alla fine è stato trovato l’accordo per la permanenza: il Milan studia il colpo.

Il classe 1994, ha ancora diversi anni di carriera di fronte a sé, è perfetto in tutti i ruoli della trequarti. Tuttavia, il suo ruolo ideale è quello di ala sinistra. Posizione attualmente ricoperta da Alexis Salemaekers e da Junior Messias. Insomma, non proprio due inamovibili.

Per questo il calciomercato del Milan passa soprattutto per un profilo come quello di Bernardo Silva. Calciatore finito anche nella lista degli acquisti di Real Madrid e Barcellona. Per riuscire a chiudere il colpo, il club rossonero dovrà essere bravo a battere la concorrenza. Trattativa difficile ma non impossibile.

Finisce così, dopo sei stagioni condite da 281 presenze e da 50 goal complessivi, l’avventura di Bernardo Silva al Manchester City. Dopo aver salutato Cancelo, Guardiola si prepara a dire addio ad un altro big. La Serie A incrocia le dita e spera di poter dare il benvenuto ad un calciatore del suo calibro.