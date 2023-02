Calciomercato: torna l’ex Juventus, in Italia a parametro zero

Il calciomercato non finisce mai: un ex calciatore della Juventus è vicinissimo a fare il suo ritorno in Italia.

Sì, il calciomercato in Italia si è concluso lo scorso 31 gennaio. Tuttavia, in questo periodo i club hanno ancora la possibilità di piazzare qualche colpo a parametro zero. Diverse società stanno perciò continuando a guardarsi attorno con la speranza di migliorare le proprie rose.

In Serie A e non solo. Di recente, infatti, si è reso protagonista il Cosenza, club di Serie B, che ha ufficializzato l’acquisto di Mauro Zarate. Vecchia conoscenza del calcio nostrano che in carriera ha vestito le maglie di Lazio, Inter e Fiorentina.

La società calabrese spera che l’argentino, classe 1987, possa trascinarli verso una difficile salvezza. Indicato come uno dei talenti più cristallini della sua generazione, l’ex biancoceleste non ha forse ottenuto il massimo dalla sua carriera. L’esperienza al Cosenza potrebbe dargli la possibilità di chiudere in bellezza.

Calciomercato, l’ex Juventus torna a giocare in Italia

A proposito di grandi calciatori che hanno fatto la storia della Serie A, e del calcio italiano in generale, c’è un’altra vecchia conoscenza del campionato italiano che starebbe pensando di riallacciare gli scarpini per iniziare una nuovissima avventura.

In questo caso si tratta di un ex Juventus. Anche se il momento non è dei migliori per i bianconeri e per i suoi tifosi, i sostenitori della Vecchia Signora non possono scordare quello che è successo negli ultimi dieci anni.

Proprio uno dei protagonisti della Juve più vincente di sempre è molto vicino a fare il suo ritorno nel Belpaese. Il calciomercato ha puntato i riflettori sull’ex Juventus Hernanes: ad un passo dal trasferimento.

Secondo quanto riportato dall’esperto di trattative Gianluca Di Marzio, il club piemontese sta facendo sul serio. Il Chieri vuole Hernanes e spera di riportarlo in Italia a parametro zero. Trattativa incredibile per un club di Serie D.

Il Chieri sulle tracce di Hernanes: accordo vicinissimo

Oggi i dirigenti del Chieri hanno incontrato Hernanes proponendo all’ex Juventus un’interessante offerta. Il centrocampista brasiliano, subito dopo la visita nel quartier generale del club, ha rilasciato belle parole nei confronti del club.

Ammettendo che un centro sportivo come il loro fa tornare voglia di indossare ancora una volta gli scarpini. Attrezzo del mestiere che il classe 1985 ha deciso di appendere al chiodo giusto la scorsa stagione per dedicarsi ad altro.

Tuttavia, la voglia di campo sembra ancora tanta per l’ex bianconero. Hernanes valuta la proposta del Chieri e valuta il trasferimento in questa sessione di calciomercato. Sarebbe un colpo in grado di scaldare i tifosi.

I piemontesi, naturalmente, otterrebbero il loro cartellino a costo zero. In poche parole c’è da mettersi d’accordo esclusivamente sull’ingaggio. Nonostante l’età avanzi anche per il verdeoro, le sue qualità farebbero ancora comodo a qualche club di Serie A.