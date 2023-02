Calciomercato: ha rotto con il club, vicino il trasferimento in Serie A

Il calciomercato non si ferma mai: il nuovo obiettivo della Serie A è un calciatore prossimo a dire addio al Manchester United.

Non è stato un gennaio particolarmente ricco di colpi quello che si è appena concluso. Soprattutto per quanto riguarda la Serie A, visto che all’estero qualcosa in più si è mosso. Specialmente in Premier League dove alcuni club, il Chelsea in primis, hanno dato luogo ad una vera e propria rivoluzione.

Arrivando a spendere pressappoco mezzo miliardo di euro. Una somma di denaro che in Italia, purtroppo, se la sognano. Ovviamente questo ricco periodo di trasferimenti spingerà i club di Premier League a dover cedere per forza qualcuno. Lo sanno bene le due formazioni di Manchester, il City e lo United, che si stanno preparando all’addio da parte di alcuni illustri calciatori.

Calciomercato, Serie A e Premier League in affari

In casa degli Sky Blues l’ultimo nome in uscita è diventato quello di Bernardo Silva. Esterno d’attacco portoghese che tanto piace al Milan. Il classe 1994 ha chiesto ufficialmente al club la possibilità di essere ceduto in estate.

Una notizia che ha già fatto muovere diversi club. Tuttavia, il nome di Silva non è l’unico in grado di scaldare i cuori degli addetti ai lavori e dei tifosi. C’è infatti un altro calciatore che da tempo è stato accostato al campionato italiano che la prossima estate potrebbe fare valigie approdando così nel Belpaese.

L’obiettivo di calciomercato in Serie A è ad un passo dall’essere scaricato dal Manchester United. Fonti inglesi non hanno dubbi a riguardo. Il nome caldo per il calciomercato in Serie A è quello di Harry Maguire: già cercato dall’Inter. Chiuso dall’arrivo di Lisandro Martinez e già con le valigie in mano. Secondo The Mirror a giugno sarà addio.

Maguire piace all’Inter: il Manchester United lo ha messo alla porta

Maguire in Serie A è possibile: l’Inter, già durante la scorsa finestra di calciomercato, ha pensato di portarlo in Serie A. La società meneghina gradirebbe l’inglese come sostituto di Milan Skriniar che ormai ha già fatto i biglietti per Parigi, destinazione Paris Saint Germain.

Il difensore classe 1993, nonché capitano dei Red Devils, è passato dal Leicester al Manchester in cambio di 87 milioni di euro. Era il 2017. Operazione che ha suscitato parecchio scalpore, soprattutto perché le prestazioni, sue e del club, non sono state all’altezza.

Per questo il Manchester sarebbe pronto a lasciarsi il passato alle spalle cedendo il cartellino del roccioso centrale già alla prossima occasione utile. L’Inter continua a valutare il colpo Maguire sperando di portarlo in Serie A a costi contenuti.

Difficile, da parte dello United, sperare di rientrare della cifra spesa. Il suo cartellino, in questi anni, si è drasticamente abbassato. In questa fase della sua carriera, il trasferimento in Italia sarebbe perfetto per il rilancio di Maguire. Le parti valutano.