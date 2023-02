Mercato, Neymar saluta il Psg: scelto il sostituto

La sessione di mercato è terminata ma il PSG non smette mai di pensare a come rinforzarsi. Obiettivo prioritario: scegliere l’erede di Neymar.

I parigini, grazie ai gol di Hakimi e Messi, ha ribaltato il vantaggio del Tolosa firmato van den Boomen, affermazione importante al Parco dei Principi. In classifica, la squadra allenata da Christopher Gualtier, dopo 22 turni è prima a 54 punti, seguono il Marsiglia a 46 e il Lnes a 35, entrambe con una gara da recuperare.

Come noto, il sogno del PSG è alzare la Champions, impresa mai riuscita nonostante l’infinita mole di soldi riversata sul mercato, per portare profili come Neymar, Mbappe e Messi, solo per citarne alcuni. Nasser All Khelaifi non lascerà il sodalizio della capitale francese prima di lasciare questo obiettivo.

Neymar fa i capricci

Anche i ricchi piangono, si potrebbe dire. Il Psg pensa sempre al mercato, chiave perenne scelta dalla ricchissima proprietà del Qatar, spesso a discapito della competenza. Come noto, nell’andata degli ottavi di Champions, i transalpini faranno a meno della stella Kylian Mbappe. Il vicecampione del mondo si fermato contro il Montpellier, lo stop dovrebbe essere di almeno tre settimane.

Come se l’idillio mai sbocciato da Mbappe e Messi non bastasse, a indurre il PSG a intervenire nel prossimo mercato, anche la querelle legata a Neymar. Il brasiliano, 31 anni domani e contratto fino al 2025, sta vivendo una stagione da top: 17 gol e 15 assist in tutte le competizioni. Nonostante questo, potrebbe lasciare Parigi.

PSG: Campos vuole cedere Neymar

Il mercato è pazzo, questo vale anche a Parigi. Secondo quanto presente sul profilo Twitter ‘EsamB2Back’, il ds Luis Campos, come primo obiettivo per la prossima estate si sarebbe posto quello di cedere proprio il numero 10. Alla base della sceltà, l’anagrafe e il ricco compenso dell’ex Santos. L’uomo mercato di Al Khelaifi avrebbe già individuato un profilo “sicuro”.

Erede di Neymar: il PSG pesca in serie A

Sempre secondo la stessa fonte, il Psg, tra i tre obiettivi scelti per l’attacco, due giocano in Italia. Campos, infatti, per il prossimo mercato, avrebbe messo nel mirino Rafa Leao e Victor Osimhen. Ovviamente due ipotesi completamente differenti, considerato che il primo va in scadenza nel 2024 e difficilmente rinnoverà, mentre la punta del Napoli è legata ad Aurelio De Laurentiis fino al 2025, dodici mesi in più che pesano tantissimo sul costo del cartellino. Il terzo incomodo, in questo intreccio milionario di mercato, ha il volto di Marcus Rashford. Venticinque anni compiuti ad ottobre, l’inglese è vincolato al Manchester United fino al 2025, rispetto ai due “italiani” dovrebbe avere un costo del cartellino più basso. Campos, fortunatamente per lui, non ha problemi di liquidità. La sensazione, però, è che strappare Osimhen ad un Napoli Campione d’Italia sarebbe opera veramente ardua, da almeno 120-130 milioni di euro.