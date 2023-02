Napoli: Spalletti non ha dubbi, vicino l’addio a fine stagione

Il Napoli di Spalletti potrebbe cambiare ancora una volta il proprio aspetto: non è da escludere un altro addio illustre a fine stagione.

Per la Serie A è di nuovo arrivato il momento di scendere in campo. Tra poco inizierà ufficialmente la ventunesima giornata di campionato. Turno favorevole al Napoli che domani pomeriggio, all’ora di pranzo, sfiderà in casa lo Spezia.

Partita sulla carta abbordabile per i partenopei che una volta terminato il loro incontro, potranno accomodarsi e seguire il derby della Madonnina. Quella tra Inter e Milan che andrà in scena alle 20:45 di domenica sera.

Importante opportunità a disposizione degli uomini di Luciano Spalletti per allungare ancora sulle inseguitrici. Proprio il tecnico degli azzurri quest’oggi ha partecipato alla consueta conferenza stampa di rito dove ha toccato diversi argomenti. Passando dal campo al calciomercato.

Svolta Napoli, Spalletti non ha dubbi: l’addio è possibile

Come prima cosa, il tecnico toscano alla guida della capolista ha chiesto massima concentrazione ai suoi. Anche se il distacco è piuttosto ampio, il mister chiede ancora un ultimo sforzo alla sua rosa. Soprattutto perché un calo di concentrazione rischierebbe di costare caro.

Quest’anno lo scudetto è un obiettivo più concreto. Per riuscirci, però, sarà necessario evitare passi falsi. I suoi hanno tutte le carte in regola per farcela. Sperando che il trascinato, Viktor Osimhen, continui a segnare valanghe di goal.

Quest’anno il centravanti nigeriano si è guadagnato il titolo di miglior attaccante del campionato italiano. Ciò ha suscitato l’attenzione da parte di diversi top club europei. Il Napoli di Spalletti potrebbe perciò essere costretto a cederlo.

Su di lui è forte l’interesse da parte di Paris Saint Germain e Manchester United. Club pronti a sborsare anche più di 100 milioni di euro. Il futuro di Osimhen a Napoli è stato uno degli argomenti toccati da Spalletti in conferenza.

Osimhen in bilico: può lasciare gli azzurri a fine stagione

Qualora durante la prossima finestra di calciomercato un top club europeo dovesse farsi avanti per Osimhen, il Napoli di Spalletti sarebbe costretto a cedere. Poco male se si pensa alla scorsa campagna acquisti che ha dato vita ad una vera e propria mini rivoluzioni.

Se la società opererà nella stessa maniera, sfruttando al meglio il ricavo del centravanti nigeriano, allora i tifosi potranno stare tranquilli. Il futuro di Osimhen con il Napoli è ancora tutto da decidere. Prima c’è uno scudetto da portare a casa.

Tuttavia, c’è stata una frase rilasciata da Spalletti che ha fatto tremare i tifosi. Quella legata a Osimhen e al suo prossimo allenatore. Una semplice provocazione da parte del mister o sotto c’è un fondo di verità?

Quando si è parlato dei miglioramenti tecnici da parte del classe 1998, Spalletti ha detto che migliorerà ancora con il prossimo allenatore. Oggi è troppo presto per trarre conclusioni affrettate. Certo è che se un club come il Manchester United o come il PSG dovesse farsi avanti, per il Napoli sarebbe certamente difficile riuscire a trattenere la sua punta di diamante.