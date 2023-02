Ufficiale: arriva l’annuncio dell’esonero, già scelto il sostituto

È ufficiale: alla fine l’esonero è arrivato. Il club ha deciso di sollevarlo dall’incarico, ora è caccia al sostituto.

Sarà un girone di ritorno tutto da seguire in Serie A. Non tanto per scoprire quale sarà il club capace di aggiudicarsi lo scudetto, il Napoli sembra avere pochi rivali, ma piuttosto per conoscere quello che sarà il futuro di diversi allenatori.

Tanti sono i tecnici a rischio esonero: dalla Roma alla Juventus passando per Inter e Milan. Insomma, a fine stagione molte panchine potrebbe cambiare guida tecnica. Occhi puntati, quindi, su José Mourinho che dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia, arrivata per mano di una Cremonese ultima in campionato, dovrà per forza di cose andare a caccia del riscatto.

Attenzione anche a Stefano Pioli che sarà chiamato a giocarsi tutto nel derby in programma domani sera. La sua panchina ha iniziato a traballare e un passo falso nella stracittadina potrebbe costargli caro. I rossoneri hanno già iniziato a guardarsi intorno.

Ufficiale: è arrivato l’annuncio dell’esonero

Dubbi anche sul futuro di Simone Inzaghi e Massimiliano Allegri. Il tecnico piacentino ha deluso, i troppi risultati altalenanti potrebbero costargli il posto anche se in questo momento sono loro i secondi in classifica. Discorso diverso per l’allenatore livornese.

Il suo futuro è legato alla possibilità della Juve di giocare in Europa. Senza coppe continentali, la compagine bianconera potrebbe pensare ad una nuova figura in panchina. In attesa di conoscere il loro destino, un altro club italiano ha deciso di sollevare dall’incarico di guida tecnica il proprio mister.

È successo in seguito all’ultima brutta sconfitta arrivata poco fa. Attraverso un comunicato ufficiale il club ha divulgato la notizia dell’esonero. Boccone amaro per il tecnico che alla guida dei bianconeri sperava di poter far decollare la propria carriera.

L’ultimo allenatore ad aver rimediato l’esonero è stato Christian Bucchi dell’Ascoli. La formazione ancorata al tredicesimo posto nella serie cadetta nei giorni scorsi ha già incontrato il sostituto di Bucchi.

Esonerato Bucchi, il club ha già incontrato il sostituto

L’Ascoli, che ha da poco annunciato in maniera ufficiale l’esonero, proverà ora a contattare Walter Zenga. Secondo TMW, nei giorni scorsi la dirigenza e l’ex portiere si erano già incontrati per capire se c’erano gli estremi per una collaborazione.

L’ultima esperienza in panchina per l’ex estremo difensore della Nazionale risale al 2020. All’epoca fu scelto dal Cagliari ma non ebbe particolare fortuna. Subentrato poco prima dell’interruzione dei campionati a causa della pandemia, una volta tornati in campo in estate il tecnico non è riuscito a tirare fuori il massimo dai suoi.

Da quel momento non ha più allenato. Ora, però, Zenga potrebbe diventare il nuovo allenatore dell’Ascoli. La piazza bianconera spera di poter trovare continuità in modo da tornare a lottare per la promozione. Quest’anno, tuttavia, l’obiettivo rimane la salvezza in Serie B. Zenga può fare al caso loro. Nelle prossime ore dovrebbe arrivare l’annuncio del nuovo allenatore.