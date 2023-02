Fiorentina: esonero Italiano, da Firenze filtra una voce

La Fiorentina continua a valutare l’esonero di mister Italiano: la sconfitta con il Bologna potrebbe costargli caro.

Anche la giornata numero ventuno di campionato sta per finire in archivio. In attesa di conoscere quello che sarà l’esito del derby tra Inter e Milan, fondamentale per le economie del campionato e per la zona Champions League, già diversi risultati importanti sono venuti alla luce.

Soprattutto per quanto riguarda il futuro di alcuni allenatori. In bilico ci sono le panchine di Andrea Sottil dell’Udinese, che dopo un avvio di campionato al di sopra delle aspettative ha perso il passo, e di Luca Gotti dello Spezia. Le sconfitte rimediate oggi potrebbe costare loro l’esonero.

Attenzione anche al futuro di Vincenzo Italiano alla guida della Fiorentina. Proprio qualche minuti fa il Bologna è riuscito ad espugnare l’Atermio Franchi 13 anni dopo. Il 2-1 inflitto alla formazione viola pesa e il futuro dell’ex Spezia è tutto da valutare. La dirigenza toscano dovrà presto prendere una decisione.

La Fiorentina valuta l’esonero di italiano

In questo momento la Fiorentina è dodicesima in classifica a quota 24 anni: esattamente a +11 sull’Hellas Verona che, tra le squadre in lotta per non retrocedere, appare quella più in forma. Merito anche del cambio di allenatore che ha permesso ai gialloblù di ottenere nuove energie. Fisiche ma soprattutto mentali.

Per questo anche la Fiorentina starebbe pensando all’esonero di Italiano. Il tecnico qualche giorno fa aveva ricevuto della rassicurazione dai piani alti del club. Solo che la dirigenza si aspettava qualche punto in più. Cosa che non è arrivata.

Ora il dito è puntato sul gioco del tecnico: il suo 4-3-3 è un marchio di fabbrica ma in questo momento non sta dando i risultati sperati. La dirigenza, che nelle ultime sessioni di calciomercato ha speso parecchi soldi per costruire una squadra all’altezza. I risultati, però, non stanno ripagando. Per questo urge un cambio di rotta. Anche drastico se dovesse servire.

Al momento l’esonero di Italiano rimane una possibilità: la Fiorentina continua a valutare nuovi profili per la panchina. Tra questi ci sono anche dei tecnici che hanno già allenato in Serie A in passato e che ora potrebbero tornare a godere delle luci della ribalti.

I nomi per la panchina: i preferiti del club viola

In caso di esonero di Italiano, la Fiorentina ha un nome in pole position per la panchina. Il profilo in questione è quello di Alberto Aquilani. Allenatore emergente che tanto bene ha fatto alla guida della Primavera viola.

In alternativa si stanno valutando anche altri tecnici. Piace Vladimir Petkovic che, dopo le esperienze alla guida della Svizzera e del Bordeaux, è ora senza squadra e in attesa di un incarico. Tra gli altri nomi, occhi anche agli svincolati italiani come Roberto D’Averso. Altro papabile per la panchina del club gigliato.

Per quanto riguarda le altre suggestioni, non bisogna dimenticare il nome di Eusebio Di Francesco. Ex semifinalista di Champions League con la Roma e in cerca di una nuova avventura. Le prossime ore saranno fondamentali circa il futuro di Italiano.