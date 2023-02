Mercato, la Juventus è costretta allo sconto: va via quasi a zero

Disavventure processuali e mercato si intrecciano nel presente e nel futuro della Juventus. La Vecchia Signora avrebbe fatto una scelta clamorosa.

I bianconeri, dopo il convincente successo sulla Lazio in Coppa Italia, vittoria che vale el due semifinali con l’Inter, sta cercando di riassestarsi dopo un periodo decisamente complicato. Le dimissioni dell’intero board sabaudo e l’arriva di Gianluca Ferrero a Maurizio Scanavino, presidente e ad del nuovo corso, sono le ultime pagine di un percorso ancora in salita.

La penalizzazione di 15 punti in classifica, sancita dalla Corte Federale d’Appello per il processo bis sulle plusvalenze, di fatto potrebbe levare l’Europa alla Juventus. La squadra di Allegri però, vincendo la Coppa Italia, aggirerebbe la sanzione, accedendo direttamente all’Europa League.

Processo e mercato: intreccio terribile

Purtroppo per la Juventus però, i processi non sono ancora terminati. Da Via Campania potrebbe partire un altro siluro, leggi ulteriore taglio alla classifica, per il procedimento sulle scritture private. Il processo Prisma, con le 14000 pagine della sua ordinanza, potenzialmente potrebbe afre più danni della grandine. Infine, se la Uefa decidesse di adottare il pugno di ferro, potrebbe emettere una pronuncia per togliere alla Juventus tutte le competizioni europee.

In tutto questo c’è un bilancio dissestato da sistemare, non potendo fare più conto sui meccanismi spericolati che hanno portato alla condanna sportiva dei massimi dirigenti bianconeri, Andrea Agnelli e Fabio Paratici su tutti. La Juventus, nella prossima sessione di mercato, sta pensando seriamente di cedere un giocatore di livello assoluto.

Mercato: la Juve vuole cedere Vlahovic

Secondo il portale fichajes.net, la Juventus starebbe pensando di cedere Dusan Vlahovic in estate. Il centravanti serbo, 23 anni compiuti il 28 gennaio, contratto fino al 2026, pagato oltre 80 milioni un anni fa, non sta rendendo come ci si aspettava. L’ex Fiorentina, inoltre, avrebbe comunicato al club la volontà di giocare la Champions, garanzia che al momento la Continassa non può garantirgli. Infine, ad alimentare dubbi, anche a Massimiliano Allegri, lo stato fisico della punta. Vlahovic soffre di pubalgia, stato infiammatorio che si accende e si spegne a piacimento.

La Juventus offre Vlahovic all’Atletico Madrid

Proprio questa serie di considerazioni, secondo il portale spagnolo, avrebbe fatto sì che la Juventus alzasse il telefono per offrire all’Atletico Madrid il cartellino di Dusan Vlahovic. Fermo restando che sul mercato Vlahovic vale almeno 70-80 milioni, considerato il bilancio bainconero, i Colchoneros al massimo offrirebbero 50 milioni, comunque un prezzo “ribassato”. Prima di affondare il colpo, la squadra allenata da Diego Pablo Simeone, vuole valutare pienamente il rendimento dei propri attaccanti. In rosa figurano infatti big quali Antoine Griezmann, Álvaro Morata, oltre al colpo dell’ultimo calciomercato, Memphis Depay. Juventus e Atletico Madrid sono nella fase embrionale della trattativa, a luglio vedremo se dalla Spagna sferreranno l’attacco definitivo per Vlahovic.